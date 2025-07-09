09.07.2025 16:20 Рита Парфенова

Горять ліси й хлібні поля: в екосистемах на Харківщині гасять 26 пожеж (фото)

На Харківщині рятувальники борються з масштабними пожежами в лісах, полях і природних угіддях. До ліквідації залучено підрозділи ДСНС, добровольців і працівників лісгоспів.

У п’яти районах Харківської області продовжується ліквідація 26 пожеж у природних екосистемах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Загоряння зафіксовано в Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському, Лозівському та Харківському районах.

Серед них — п’ять лісових пожеж: у Придонецькому, Борівському та Петрівському лісництвах Ізюмського району, а також поблизу сіл Лизогубівка та Васищеве на Харківщині. Крім того, горіли поля із зерновими культурами в селах Роздолля (Лозівський район) та Таранівка (Чугуївський район).

Станом на зараз шість осередків вдалося локалізувати, проте роботи з повної ліквідації тривають.

До гасіння залучено рятувальників ДСНС, добровільні пожежні команди, місцевих вогнеборців і працівників лісового господарства. Також у районах займання працюють піротехніки — сапери перевіряють території, під’їзди та протипожежні розриви, щоб гарантувати безпечне пересування пожежної техніки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричиненими ворожими обстрілами.