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09.07.2025  16:06   Дмитро Колонєй

На Харківщині правоохоронці відібрали землі, які вартують мільйони, у хитрих ділків

Прокурори повернули державі сотні гентарів сільгоспземель на Харківщині.

Відібрали землі, які вартують мільйони, у хитрих ділків, правоохоронці: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за рішенням суду розірвано 15 договорів оренди, укладених із сільгосппідприємством ще у 2006 році, а Кегичівській селищній раді повернуто землі сільськогосподарського призначення загальною площею 404 га та орієнтовною вартістю 14 млн грн.
 
Підставою для такого вероликту стали систематичні порушення умов оренди:
  • у 2010 році підприємство самовільно збудувало на орендованих землях об’єкти нерухомості — теплиці,
  • без погодження з орендодавцем передало земельні ділянки в суборенду.
 
Більш того, у подальшому, під час ліквідаційної процедури орендаря, вказані теплиці були продані на аукціоні, а право оренди земельних ділянок автоматично перейшло до їх нового власника. У результаті для обслуговування 15 теплиць площею по 19,2 кв. м кожна використовувалися земельні ділянки загальною площею 404 га.
 
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Таким чином, через схему з продажем теплиць фактично було здійснено спробу протиправного набуття права оренди земель комунальної власності без проходження передбаченої законом процедури земельних торгів.
 
Самовільно збудовані теплиці демонтовано та вжито заходів для скасування права власності на них.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про суд над харківʼянином за спробу продати «роботу в ДБР» за 20 тисяч доларів.
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків
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