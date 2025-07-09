У Харківській області виявили понад 100 випадків втручання в газові лічильники

З початку року фахівці зафіксували більше сотні спроб маніпулювання побутовими газовими лічильниками. Порушникам доведеться сплатити за необлікований газ та самостійно усувати наслідки втручання.
У Харківській області з початку 2025 року було виявлено понад 100 випадків несанкціонованого втручання у роботу побутових газових лічильників. Такі факти зафіксувала комісія Харківської філії «Газмережі» спільно з фахівцями ДП "Укрметртестстандарт", передає РЕДПОСТ
Найпоширеніші способи втручання — використання підроблених пломб, механічні пошкодження корпусу приладу, сторонні предмети всередині та навіть наскрізні отвори в лічильниках. У ряді випадків зафіксовано пошкодження захисного скла.
Після виявлення порушення споживачу нараховують оплату за необлікований обсяг газу, розраховану згідно з граничними нормами споживання. Крім того, усі витрати на відновлення лічильника порушник покриває самостійно.
У компанії наголошують: вартість маніпуляції в підсумку значно перевищує вартість легального споживання газу.
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