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09.07.2025  15:50   Рита Парфенова

У Харківській області виявили понад 100 випадків втручання в газові лічильники

З початку року фахівці зафіксували більше сотні спроб маніпулювання побутовими газовими лічильниками. Порушникам доведеться сплатити за необлікований газ та самостійно усувати наслідки втручання.

На Харківщині виявили понад 100 випадків маніпуляцій із газовими лічильниками

У Харківській області з початку 2025 року було виявлено понад 100 випадків несанкціонованого втручання у роботу побутових газових лічильників. Такі факти зафіксувала комісія Харківської філії «Газмережі» спільно з фахівцями ДП "Укрметртестстандарт", передає РЕДПОСТ

Найпоширеніші способи втручання — використання підроблених пломб, механічні пошкодження корпусу приладу, сторонні предмети всередині та навіть наскрізні отвори в лічильниках. У ряді випадків зафіксовано пошкодження захисного скла.

Після виявлення порушення споживачу нараховують оплату за необлікований обсяг газу, розраховану згідно з граничними нормами споживання. Крім того, усі витрати на відновлення лічильника порушник покриває самостійно.

У компанії наголошують: вартість маніпуляції в підсумку значно перевищує вартість легального споживання газу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріли на Харківщині пошкоджено газопроводи у будинках 120 родин.

Тэги:  газ, харків
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