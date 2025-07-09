09.07.2025 18:04 Рита Парфенова

На Харківщині чоловіку повідомили про підозру за зберігання понад сотні бойових набоїв

Поліція виявила у мешканця Солоницівки 118 патронів калібру 5.45×39 мм під час виїзду на виклик щодо домашнього насильства. Чоловік пояснив, що знайшов боєприпаси ще у 2022 році.

У селищі Солоницівка Харківського району під час виїзду на виклик щодо домашнього насильства працівники сектору реагування патрульної поліції виявили у місцевого мешканця бойові набої, повідомляє РЕДПОСТ.

Під час огляду домоволодіння 40-річного чоловіка правоохоронці виявили 118 патронів калібру 5.45×39 мм. На місце прибули слідчі, які задокументували факт незаконного зберігання боєприпасів.

За словами чоловіка, боєприпаси він знайшов ще у 2022 році та відтоді зберігав їх удома.

Слідчі Харківського районного управління поліції №3, за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Поліція Харківщини наголошує: у разі виявлення зброї або боєприпасів необхідно негайно повідомити поліцію, а протягом 24 годин – звернутися до підрозділу поліції для добровільної здачі або декларування знахідки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Базаліївка Чугуївського району поліція вилучила у місцевого жителя понад 100 патронів до автомата. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.