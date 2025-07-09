На Харківщині чоловіку повідомили про підозру за зберігання понад сотні бойових набоїв

Поліція виявила у мешканця Солоницівки 118 патронів калібру 5.45×39 мм під час виїзду на виклик щодо домашнього насильства. Чоловік пояснив, що знайшов боєприпаси ще у 2022 році.
У селищі Солоницівка Харківського району під час виїзду на виклик щодо домашнього насильства працівники сектору реагування патрульної поліції виявили у місцевого мешканця бойові набої, повідомляє РЕДПОСТ.
Під час огляду домоволодіння 40-річного чоловіка правоохоронці виявили 118 патронів калібру 5.45×39 мм. На місце прибули слідчі, які задокументували факт незаконного зберігання боєприпасів.
За словами чоловіка, боєприпаси він знайшов ще у 2022 році та відтоді зберігав їх удома.
Слідчі Харківського районного управління поліції №3, за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Поліція Харківщини наголошує: у разі виявлення зброї або боєприпасів необхідно негайно повідомити поліцію, а протягом 24 годин – звернутися до підрозділу поліції для добровільної здачі або декларування знахідки.
Комментариев: 0
День сприяє спокійній рутинній роботі та виконанню давно запланованих справ. Проте внутрішня напруга може виливатися у суперечки, тому краще присвятити час собі та улюбленим справам.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
9 липня 1972 року виконано перший ядерний вибух на території України з промисловою метою. Це сталося за два кілометри від селища Хрестище Харківської області.
влажность:
давление:
ветер: