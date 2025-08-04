04.08.2025 12:54 Рита Парфенова

Спеціальну «Картку харків’янина» для військових і родин загиблих запровадили у місті

Ініціативу презентував міський голова Ігор Терехов. Картка матиме розширені пільги та знижки від партнерських бізнесів.



Фото: ХМР

У Харкові започаткували новий формат «Картки харків’янина» – спеціально для військовослужбовців, ветеранів, учасників бойових дій та родин загиблих захисників. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Спеціальна картка має власний візуальний макет і виконує всі функції звичайної «Картки харків’янина», але також надає низку додаткових знижок у магазинах-партнерах. Частина бізнесу, який і раніше підтримував проєкт, збільшила відсоток пільг. Інші компанії – зокрема магазини військової тематики – приєдналися вперше.

Рішення про створення спеціального макета ухвалили після консультацій із представниками ветеранських організацій. За словами мера, саме на основі побажань військових і їхніх родин міська влада узгодила нові умови співпраці з бізнесом.

Оформити пільгову картку можна у будь-якому Центрі надання адміністративних послуг, управлінні соцзахисту або онлайн – через застосунок Open Kharkiv чи Портал електронних сервісів. Додаткову інформацію мешканці можуть отримати за коротким номером 15-35.

Ігор Терехов наголосив, що це лише один із напрямів системної підтримки захисників і їхніх родин. Міська влада планує й надалі розвивати програми соціальної підтримки для військових.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові ветерани можуть отримати допомогу у зпочаткуванні власної справи: у якій саме сфері.