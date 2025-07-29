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29.07.2025  19:07   Дмитро Колонєй

Що робити, якщо загубили Картку харків’янина

Служба підтримки пояснює харків'янам, як вийти з такої ситуації.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харків'яни нерідко запитують службу підтримки, що що робити у разі, якщо загубив x-card?. 
 
Ми зібрали для вас усі варіанти вирішення проблеми.
 
 
Якщо виникають запитання, слід писати у приватні повідомлення @xcard_kh.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові ветерани можуть отримати допомогу у зпочаткуванні власної справи: у якій саме сфері.
 
Тэги:  допомога, карта харків'янина, харків
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