    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині судитимуть чоловіку, який самовільно захопив ділянку землі та використовував водний фонд (фото)
29.07.2025  18:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть чоловіку, який самовільно захопив ділянку землі та використовував водний фонд (фото)

Прокурори затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно жителя Харківщини.

Судитимуть чоловіка, який самовільно захопив ділянку землі й використовував водний фонд: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у серпні 2024 року 33-річний чоловік без жодних правовстановлюючих документів, які б посвідчували право власності або користування земельною ділянкою водного фонду, а також відповідних дозволів від спеціально уповноважених органів почав облаштовувати штучну водойму в межах висохлого ставка поблизу села Копанки Берестинського району, для чого він орендував гусеничний екскаватор у приватної компанії.
 
Судитимуть чоловіка, який самовільно захопив ділянку землі й використовував водний фонд: Новини Харкова
 
Без погоджень і дозволів фігурант зняв 448,9 куб. м поверхневого шару ґрунту з території площею понад 0,01 га, що належить до земель комунальної власності та  використав його для формування земляного насипу у межах русла висохлої водойми.
 
Судитимуть чоловіка, який самовільно захопив ділянку землі й використовував водний фонд: Новини Харкова
 
Такі дії чоловіка суперечать положенням земельного та водного законодавства. Землі водного фонду мають спеціальний правовий режим, і будь-яке втручання в їхній стан можливе виключно на підставі рішень уповноважених органів влади.
 
Обвинувальний акт передано на розгляд до Берестинського районного суду Харківської області.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що  правоохоронці повертають у власність держави протизаконно передані землі історичного значення.
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.07 Надзвичайні події Правоохоронці повертають у власність держави протизаконно передані землі історичного значення під Харковом 15.07 Надзвичайні події На Харківщині вилучили у шахраїв контрафактну продукцію на мільйон гривень 10.07 Надзвичайні події Аферисти на Харківщині виробляли мільйони фальсифікованих марок акцизного податку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 