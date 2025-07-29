29.07.2025 18:31 Дмитро Колонєй
На Харківщині судитимуть чоловіку, який самовільно захопив ділянку землі та використовував водний фонд (фото)
Прокурори затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно жителя Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у серпні 2024 року 33-річний чоловік без жодних правовстановлюючих документів, які б посвідчували право власності або користування земельною ділянкою водного фонду, а також відповідних дозволів від спеціально уповноважених органів почав облаштовувати штучну водойму в межах висохлого ставка поблизу села Копанки Берестинського району, для чого він орендував гусеничний екскаватор у приватної компанії.
Без погоджень і дозволів фігурант зняв 448,9 куб. м поверхневого шару ґрунту з території площею понад 0,01 га, що належить до земель комунальної власності та використав його для формування земляного насипу у межах русла висохлої водойми.
Такі дії чоловіка суперечать положенням земельного та водного законодавства. Землі водного фонду мають спеціальний правовий режим, і будь-яке втручання в їхній стан можливе виключно на підставі рішень уповноважених органів влади.
Обвинувальний акт передано на розгляд до Берестинського районного суду Харківської області.
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