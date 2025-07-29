29.07.2025 17:41 Дмитро Колонєй

Яким бути Меморіальному комплексу полеглим Захисникам і Захисницям України можуть вирішити жителі Харківщини

На Харківщині оголошено про збір пропозицій до концепції Меморіалу.



Яким бути Меморіальному комплексу полеглим Захисникам і Захисницям України можуть вирішити жителі Харківщини



Як повідомляє РЕДПОСТ , ХОВА оголошено про збір пропозицій до концепції Меморіального комплексу полеглим Захисникам і Захисницям України. Приймаються авторські ідеї та концептуальні рішення для створення Меморіального комплексу.

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Мета ініціативи — вшанування героїв, формування простору національної памʼяті та створення гідного символу вдячності суспільства.

До участі запрошуються:

фізичні особи;

юридичні особи;

творчі колективи;

архітектори, митці, дизайнери;

представники громадських організацій та ініціатив.

Подання має містити:

заяву у довільній формі з обовʼязковим зазначенням прізвища, імʼя, по батькові;

контактний телефон;

електронну пошту.

Авторська пропозиція має включати:

концептуальний опис меморіального комплексу (формат, ідея, місія);

пояснення закладених символів і сенсів;

візуальні матеріали (ескізи, колажі, 3D-візуалізації) у форматах PDF або JPG;

відеопрезентацію (за наявності);

за бажанням — додаткові елементи або пояснення.

Дедлайн подання пропозицій — до 15 серпня 2025 року.

Контакти для надсилання матеріалів:

Телефон для довідок: ‪+38 (057) 752-09-06‬

Харківська обласна військова адміністрація з глибокою повагою ставиться до ініціатив і думок громадськості та з нетерпінням очікує на активну участь жителів області, представників творчих професій і громадських спільнот у формуванні концепції Меморіального комплексу на честь полеглих Захисників і Захисниць України.