29.07.2025 17:41 Дмитро Колонєй
Яким бути Меморіальному комплексу полеглим Захисникам і Захисницям України можуть вирішити жителі Харківщини
На Харківщині оголошено про збір пропозицій до концепції Меморіалу.
Яким бути Меморіальному комплексу полеглим Захисникам і Захисницям України можуть вирішити жителі Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ
, ХОВА оголошено про збір пропозицій до концепції Меморіального комплексу полеглим Захисникам і Захисницям України. Приймаються авторські ідеї та концептуальні рішення для створення Меморіального комплексу.
Мета ініціативи — вшанування героїв, формування простору національної памʼяті та створення гідного символу вдячності суспільства.
До участі запрошуються:
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фізичні особи;
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юридичні особи;
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творчі колективи;
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архітектори, митці, дизайнери;
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представники громадських організацій та ініціатив.
Подання має містити:
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заяву у довільній формі з обовʼязковим зазначенням прізвища, імʼя, по батькові;
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контактний телефон;
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електронну пошту.
Авторська пропозиція має включати:
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концептуальний опис меморіального комплексу (формат, ідея, місія);
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пояснення закладених символів і сенсів;
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візуальні матеріали (ескізи, колажі, 3D-візуалізації) у форматах PDF або JPG;
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відеопрезентацію (за наявності);
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за бажанням — додаткові елементи або пояснення.
Дедлайн подання пропозицій — до 15 серпня 2025 року.
Контакти для надсилання матеріалів:
Телефон для довідок: +38 (057) 752-09-06
Харківська обласна військова адміністрація з глибокою повагою ставиться до ініціатив і думок громадськості та з нетерпінням очікує на активну участь жителів області, представників творчих професій і громадських спільнот у формуванні концепції Меморіального комплексу на честь полеглих Захисників і Захисниць України.
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