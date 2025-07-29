    
Главная Новини Харкова Суспільство Яким бути Меморіальному комплексу полеглим Захисникам і Захисницям України можуть вирішити жителі Харківщини
29.07.2025  17:41   Дмитро Колонєй

Яким бути Меморіальному комплексу полеглим Захисникам і Захисницям України можуть вирішити жителі Харківщини

На Харківщині оголошено про збір пропозицій до концепції Меморіалу.


Яким бути Меморіальному комплексу полеглим Захисникам і Захисницям України можуть вирішити жителі Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ, ХОВА оголошено про збір пропозицій до концепції Меморіального комплексу полеглим Захисникам і Захисницям України. Приймаються авторські ідеї та концептуальні рішення для створення Меморіального комплексу.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Мета ініціативи — вшанування героїв, формування простору національної памʼяті та створення гідного символу вдячності суспільства.
 

До участі запрошуються:

 
  • фізичні особи;
  • юридичні особи;
  • творчі колективи;
  • архітектори, митці, дизайнери;
  • представники громадських організацій та ініціатив.
 

Подання має містити:

 
  • заяву у довільній формі з обовʼязковим зазначенням прізвища, імʼя, по батькові;
  • контактний телефон;
  • електронну пошту.
 

Авторська пропозиція має включати:

 
  • концептуальний опис меморіального комплексу (формат, ідея, місія);
  • пояснення закладених символів і сенсів;
  • візуальні матеріали (ескізи, колажі, 3D-візуалізації) у форматах PDF або JPG;
  • відеопрезентацію (за наявності);
  • за бажанням — додаткові елементи або пояснення.
 

Дедлайн подання пропозицій — до 15 серпня 2025 року.

 
Контакти для надсилання матеріалів:
 
Електронна пошта: [email protected]
Телефон для довідок: ‪+38 (057) 752-09-06‬
 
Харківська обласна військова адміністрація з глибокою повагою ставиться до ініціатив і думок громадськості та з нетерпінням очікує на активну участь жителів області, представників творчих професій і громадських спільнот у формуванні концепції Меморіального комплексу на честь полеглих Захисників і Захисниць України. 
 
 
Тэги:  подія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.07 Lifestyle Помер відомий рестлер та актор Халк Хоган 24.07 Дороги та транспорт Укрзалізниця посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди 23.07 Надзвичайні події Безхатьки захопили укриття та погрожують людям розправою у Івано-Франківську
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 