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29.07.2025  17:01   Дмитро Колонєй

Комунальники продовжують підготовку комунікацій Харкова до зими

Що вже зроблено та якими роботами наразі займаються фахівці підприємства розповіли у КП «Харківводоканал».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Слобідському районі триває підготовка до зимового періоду:
 
  • оновлено 2 км трубопроводів;
  • в 60 будинках проведено капітальні ремонти;
  • закінчено реконструкцію комунікацій у багатоповерхівках на вул. Каденюка, пр. Байрона і пр. Петра Григоренка;
  • заміненго шість метрів зношеної та пошкодженої корозією ділянки в будівлі на вул. Ньютона, оновлено систему водовідведення в підвалі;
  • з початку року замінено понад 20 км внутрішньобудинкових комунікацій;
  • до початку опалювального сезону планується перевірити комунікації в усіх 613 будівлях, які перебувають на балансі підприємства;
  • відмічаются зношені трубопроводи для подальших перекладок.
 
 
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Тэги:  комунальники, ремонт, харків, зима, вода
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