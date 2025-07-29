Комунальники продовжують підготовку комунікацій Харкова до зими

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Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Емоції цього дня легко можуть зіпсувати настрій, якщо піддатися негативу. Зосередьтеся на хорошому – і ваша енергійність принесе відчутний результат.

Прогноз погоди у Харкові на 29 липня У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.