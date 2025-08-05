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05.08.2025  11:36   Рита Парфенова

У Лозовій після обстрілу залишаються знеструмленими райони – триває відновлення електропостачання

Понад 80% споживачів у Лозовій залишилися без світла внаслідок наймасованішого обстрілу з початку повномасштабного вторгнення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання критичної інфраструктури та житлового сектору.

Новини Харкова: у Лозовій триває відновлення електропостачання

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Лозовій фахівці «Харківобленерго» ліквідовують наслідки найбільшого обстрілу з початку повномасштабної війни – без електропостачання залишились майже 80% споживачів. Роботи з відновлення тривають.

Як повідомив начальник Лозівського району електричних мереж Олексій Зубашев, внаслідок ворожого удару було знеструмлено більшість міста.

«Фахівці одразу почали відновлювальні заходи: провели оперативні перемикання, підключили тимчасові схеми живлення. У першу чергу заживили критичну інфраструктуру. Наразі продовжуємо підключення побутових споживачів», – пояснив він.

За словами Зубашева, без світла поки що залишається частина Лозової, зокрема мікрорайон Авилівка. Проте енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію усім мешканцям.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у межах підготовки до зими фахівці КП «Харківводоканал» замінили 740 метрів технічно зношених труб у Новобаварському районі.

Тэги:  відключення світла, харків
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