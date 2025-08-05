У Лозовій після обстрілу залишаються знеструмленими райони – триває відновлення електропостачання

Понад 80% споживачів у Лозовій залишилися без світла внаслідок наймасованішого обстрілу з початку повномасштабного вторгнення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання критичної інфраструктури та житлового сектору.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Лозовій фахівці «Харківобленерго» ліквідовують наслідки найбільшого обстрілу з початку повномасштабної війни – без електропостачання залишились майже 80% споживачів. Роботи з відновлення тривають.
Як повідомив начальник Лозівського району електричних мереж Олексій Зубашев, внаслідок ворожого удару було знеструмлено більшість міста.
«Фахівці одразу почали відновлювальні заходи: провели оперативні перемикання, підключили тимчасові схеми живлення. У першу чергу заживили критичну інфраструктуру. Наразі продовжуємо підключення побутових споживачів», – пояснив він.
За словами Зубашева, без світла поки що залишається частина Лозової, зокрема мікрорайон Авилівка. Проте енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію усім мешканцям.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у межах підготовки до зими фахівці КП «Харківводоканал» замінили 740 метрів технічно зношених труб у Новобаварському районі.
Комментариев: 0
Чудовий день для нових знайомств і романтики. Інтуїція допоможе легко вчитися й приймати рішення.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Щорічно 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофору.
влажность:
давление:
ветер: