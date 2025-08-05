05.08.2025 11:58 Рита Парфенова

Окупанти десять разів штурмували позиції ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку ситуація залишається складною. Російські війська завдали понад 500 ударів, у тому числі 119 — дронами-камікадзе. Втрати загарбників — десятки бійців і техніки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 5 серпня 2025 року оперативна обстановка в зоні відповідальності Оперативно-тактичного угруповання “Харків” залишається складною та практично не змінилася.

Протягом минулої доби російські війська здійснили 10 спроб прорвати оборону українських підрозділів. Також окупанти завдали чотирьох авіаударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб (КАБ) та 23 некерованих авіаракет (НАР). Загалом було зафіксовано 509 обстрілів позицій Сил оборони, з них 119 ударів дронами-камікадзе.

У відповідь українські захисники завдали значних втрат противнику. За добу російська армія втратила 70 військових, з яких 41 — безповоротно.

Знищено або пошкоджено 92 одиниці озброєння та техніки, зокрема:

12 автомобілів;

71 безпілотник;

8 одиниць спеціальної техніки;

1 засіб радіоелектронної боротьби.

Крім того, знищено:

49 укриттів для особового складу;

5 стартових позицій для запуску дронів;

1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів;

1 склад боєприпасів.

Сили оборони України повністю контролюють ситуацію та продовжують стримувати агресію росії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках ворог дев’ять разів на кожному з них намагався прорвати українську оборону.