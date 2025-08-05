05.08.2025 12:35 Рита Парфенова

Харківські вихованці гурту «New People» здобули перемоги на конкурсі «Єдність талантів»

Четверо учасниць шоу-гурту з Палацу творчості «Істок» стали призерками Всеукраїнського конкурсу. Вероніка Селіванчик отримала ще й спецприз від журі за харизму.

Вихованці Палацу дитячої та юнацької творчості «Істок» Індустріального району Харкова здобули призові місця на Всеукраїнському конкурсі «Єдність талантів». Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Учасниці шоу-гурту «New People» – Софія Дзюба, Єлизавета Бондаренко, Вероніка Селіванчик і Марія Конопленко – були відзначені в особистих номінаціях та увійшли до числа переможців.

Окрім цього, Вероніка Селіванчик отримала спеціальний приз журі за харизматичний і щирий виступ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові відкриють фотовиставку Василя Голосного про життя міста під час блекаутів.