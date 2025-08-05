05.08.2025 13:39 Рита Парфенова

Кількість загиблих після обстрілу Новоплатонівки зросла до семи – померла 85-річна жінка

У лікарні померла жителька Богуславки, яка отримала поранення під час ракетного удару по Новоплатонівці 29 липня.

Станом на 5 серпня 2025 року кількість жертв ворожого обстрілу села Новоплатонівка Ізюмського району зросла до семи. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Борівську сільраду.

Вранці у лікарні міста Ізюм померла 85-річна жінка — Любов Дробач, мешканка села Богуславка. Вона отримала тяжкі поранення 29 липня під час удару російських військ по населеному пункту, куди тимчасово переїхала до сина через близькість бойових дій до її рідного села.

Протягом понад восьми діб лікарі боролися за її життя. Після переведення з реанімації до загального відділення спостерігалося покращення, однак вночі 5 серпня жінка померла.

Нагадаємо, 29 липня внаслідок обстрілу Новоплатонівки з реактивних систем залпового вогню загинули п’ятеро людей на місці. Ще четверо були поранені. Двоє з них — зокрема Любов Дробач — згодом померли в лікарні.

Тіла загиблих, які залишилися на місці трагедії, досі не ідентифіковані через значні пошкодження. Тривають експертизи та слідчі дії. До їх завершення імена не розголошуються.

Місцева влада наголошує: лінія фронту в безпосередній близькості, обстріли не припиняються. Жителів громади закликають евакуюватися до безпечніших регіонів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Новоплатонівці, де після ракетного удару загинули семеро людей, евакуюватися погодився лише один мешканець.