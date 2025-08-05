    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Кількість загиблих після обстрілу Новоплатонівки зросла до семи – померла 85-річна жінка
05.08.2025  13:39   Рита Парфенова

Кількість загиблих після обстрілу Новоплатонівки зросла до семи – померла 85-річна жінка

У лікарні померла жителька Богуславки, яка отримала поранення під час ракетного удару по Новоплатонівці 29 липня.

Новини Харкова: померла ще одна поранена під час обстрілу Новоплатонівки

Станом на 5 серпня 2025 року кількість жертв ворожого обстрілу села Новоплатонівка Ізюмського району зросла до семи. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Борівську сільраду.

Вранці у лікарні міста Ізюм померла 85-річна жінка — Любов Дробач, мешканка села Богуславка. Вона отримала тяжкі поранення 29 липня під час удару російських військ по населеному пункту, куди тимчасово переїхала до сина через близькість бойових дій до її рідного села.

Протягом понад восьми діб лікарі боролися за її життя. Після переведення з реанімації до загального відділення спостерігалося покращення, однак вночі 5 серпня жінка померла.

Нагадаємо, 29 липня внаслідок обстрілу Новоплатонівки з реактивних систем залпового вогню загинули п’ятеро людей на місці. Ще четверо були поранені. Двоє з них — зокрема Любов Дробач — згодом померли в лікарні.

Тіла загиблих, які залишилися на місці трагедії, досі не ідентифіковані через значні пошкодження. Тривають експертизи та слідчі дії. До їх завершення імена не розголошуються.

Місцева влада наголошує: лінія фронту в безпосередній близькості, обстріли не припиняються. Жителів громади закликають евакуюватися до безпечніших регіонів.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Новоплатонівці, де після ракетного удару загинули семеро людей, евакуюватися погодився лише один мешканець.

Тэги:  смерть, обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.08 Надзвичайні події Кількість жертв після атаки дронів по Лозовій зросла до двох — загинула 71-річна жінка 04.08 Надзвичайні події Росіяни вбили двох цивільних на дорозі під час дроновї атаки на Харківщині 31.07 Надзвичайні події Вогнеборці більше доби гасили маштабну пожежу під Харковом, спричинену окупантами
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 