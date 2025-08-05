Кількість жертв після атаки дронів по Лозовій зросла до двох — загинула 71-річна жінка

Унаслідок російської атаки БпЛА по Лозовій загинули двоє людей, серед них — літня жінка, яка померла від ускладнень, спричинених стресом. Поранення та шок отримали 13 людей, включно з дітьми.
Кількість загиблих у результаті масованої атаки російських безпілотників по місту Лозова зросла до двох. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Другою жертвою стала 71-річна жінка. За попередніми даними, вона зазнала гострої стресової реакції, що призвела до ускладнень і смерті.
Унаслідок атаки також постраждали 13 людей. Серед них — двоє дітей і семеро працівників об'єкта залізничної інфраструктури. Постраждалі отримали поранення та гострий шоковий стан.
Процесуальне керівництво в рамках відкритого кримінального провадження здійснює Харківська обласна прокуратура.
Станом на ранок 5 серпня інформація щодо наслідків удару залишається попередньою й уточнюється.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 серпня Лозова зазнала найпотужнішого обстрілу від початку повномасштабної війни.
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