05.08.2025 14:10

Кількість жертв після атаки дронів по Лозовій зросла до двох — загинула 71-річна жінка

Унаслідок російської атаки БпЛА по Лозовій загинули двоє людей, серед них — літня жінка, яка померла від ускладнень, спричинених стресом. Поранення та шок отримали 13 людей, включно з дітьми.

Кількість загиблих у результаті масованої атаки російських безпілотників по місту Лозова зросла до двох. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Другою жертвою стала 71-річна жінка. За попередніми даними, вона зазнала гострої стресової реакції, що призвела до ускладнень і смерті.

Унаслідок атаки також постраждали 13 людей. Серед них — двоє дітей і семеро працівників об'єкта залізничної інфраструктури. Постраждалі отримали поранення та гострий шоковий стан.

Процесуальне керівництво в рамках відкритого кримінального провадження здійснює Харківська обласна прокуратура.

Станом на ранок 5 серпня інформація щодо наслідків удару залишається попередньою й уточнюється.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 серпня Лозова зазнала найпотужнішого обстрілу від початку повномасштабної війни.