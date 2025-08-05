    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Кількість жертв після атаки дронів по Лозовій зросла до двох — загинула 71-річна жінка
05.08.2025  14:10   

Кількість жертв після атаки дронів по Лозовій зросла до двох — загинула 71-річна жінка

Унаслідок російської атаки БпЛА по Лозовій загинули двоє людей, серед них — літня жінка, яка померла від ускладнень, спричинених стресом. Поранення та шок отримали 13 людей, включно з дітьми.

Кількість загиблих у результаті масованої атаки російських безпілотників по місту Лозова зросла до двох. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Другою жертвою стала 71-річна жінка. За попередніми даними, вона зазнала гострої стресової реакції, що призвела до ускладнень і смерті.

Унаслідок атаки також постраждали 13 людей. Серед них — двоє дітей і семеро працівників об'єкта залізничної інфраструктури. Постраждалі отримали поранення та гострий шоковий стан.

Процесуальне керівництво в рамках відкритого кримінального провадження здійснює Харківська обласна прокуратура.

Станом на ранок 5 серпня інформація щодо наслідків удару залишається попередньою й уточнюється.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 серпня Лозова зазнала найпотужнішого обстрілу від початку повномасштабної війни.

Тэги:  смерть, обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.08 Надзвичайні події Кількість загиблих після обстрілу Новоплатонівки зросла до семи – померла 85-річна жінка 04.08 Надзвичайні події Росіяни вбили двох цивільних на дорозі під час дроновї атаки на Харківщині 31.07 Надзвичайні події Вогнеборці більше доби гасили маштабну пожежу під Харковом, спричинену окупантами
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 