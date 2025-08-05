У Харківській області розшукують 12-річного Олександра Погребного з села Курортне

Поліція Чугуївського району встановлює місцезнаходження Олександра Погребного, який зник 4 серпня після прогулянки з друзями.
Правоохоронці Харківщини розшукують 12-річного Олександра Погребного, мешканця села Курортне. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
4 серпня близько 16:00 він пішов на прогулянку з друзями та до цього часу не повернувся. Його місцезнаходження залишається невідомим.
Прикмети хлопця: зріст приблизно 165 см, міцна статура, світло-русе коротке волосся, блакитні очі, родимка під правим оком. Був одягнений у чорні шорти та чорно-сіру футболку з написом.
Поліція закликає громадян, які можуть надати будь-яку інформацію про місцеперебування дитини, звертатися за телефонами 102 або 095-367-11-38, або повідомити будь-яким зручним способом.
Розшук проводить відділ поліції №2 Чугуївського районного управління.
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