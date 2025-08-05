05.08.2025 14:52 Рита Парфенова

Двоє експоліцейських з Харківщини підставили колегу, інсценувавши хабар

Двом колишнім правоохоронцям з Чугуївського району повідомили про підозру: вони штучно створили ситуацію з «хабарем» і спробували скомпрометувати слідчу з Харкова, використавши наркотики, підставного чоловіка та фейковий переказ грошей.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська обласна прокуратура спільно з Державним бюро розслідувань повідомили про підозру двом колишнім поліцейським із Чугуївського району. Їм інкримінують завідомо неправдиве повідомлення про злочин та незаконний збут наркотиків, вчинений у змові (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, експравоохоронці мали особисту неприязнь до слідчої з Харкова. Вони розробили план дискредитації та втягнули у нього знайомого чоловіка: передали йому наркотики й повідомили на лінію «102», що той шукає «закладку». На місце події прибула група, у складі якої була саме та слідча, яку хотіли підставити.

Під час огляду вона вилучила у чоловіка наркотики, нічого не підозрюючи. Після цього організатори схеми переказали 2000 грн з банківської картки «підставної особи» на рахунок поліцейської – щоб створити видимість отримання хабара.

Згодом на «102» надійшов ще один дзвінок – про нібито вимагання грошей з боку слідчої. Проте вона вчасно помітила підозрілий переказ і повідомила керівництво, тим самим зірвавши реалізацію провокації.

Наразі обидва фігуранти перебувають під вартою. Також вони проходять як обвинувачені в іншій справі – щодо збуту наркотиків у складі злочинної організації. Обох звільнено з лав Нацполіції.

Розслідування проводить другий слідчий відділ ТУ ДБР у Полтаві (з дислокацією в Харкові), оперативний супровід забезпечує другий оперативний відділ.

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