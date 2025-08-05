05.08.2025 15:19

Харківські школярі стали призерами престижної Міжнародної наукової олімпіади (фото)

Учні харківського ліцею успішно виступили у Болівії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Міжнародній олімпіаді з інформатики, яка проходила з 27 липня по 3 серпня 2025 року в місті Сукре (Болівія) схлетнулися 330 учасників, які представляли 84 країни. Збірну команду України представляли четверо школярів, які здобули одну срібну та три бронзові медалі.

Серед призерів - двоє харків’ян

срібну медаль отримав Валерій Ковнацький, випускник Харківського ліцею «Авторська школа Бойка»,

бронзова нагорода - у Іллі Шевченка, учень 11 класу цього ж ліцею.

Міжнародна олімпіада з інформатики - найпрестижніше змагання з інформатики серед школярів, яке щорічно проводиться з 1989 року. Програма передбачає два дні змагань, які складаються з програмування та розв’язання задач алгоритмічного характеру.

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