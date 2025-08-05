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05.08.2025  15:19   

Харківські школярі стали призерами престижної Міжнародної наукової олімпіади (фото)

Учні харківського ліцею успішно виступили у Болівії.

Стали призерами престижної Міжнародної наукової олімпіади школярі: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Міжнародній олімпіаді з інформатики, яка проходила з 27 липня по 3 серпня 2025 року в місті Сукре (Болівія) схлетнулися 330 учасників, які представляли 84 країни. Збірну команду України представляли четверо школярів, які здобули одну срібну та три бронзові медалі.
 
Стали призерами престижної Міжнародної наукової олімпіади школярі: Новини Харкова
 
Серед призерів - двоє харків’ян
  • срібну медаль отримав Валерій Ковнацький, випускник Харківського ліцею «Авторська школа Бойка»,
  • бронзова нагорода - у Іллі Шевченка, учень 11 класу цього ж ліцею.
Стали призерами престижної Міжнародної наукової олімпіади школярі: Новини Харкова
 
Стали призерами престижної Міжнародної наукової олімпіади школярі: Новини Харкова
 
Стали призерами престижної Міжнародної наукової олімпіади школярі: Новини Харкова
 
Міжнародна олімпіада з інформатики - найпрестижніше змагання з інформатики серед школярів, яке щорічно проводиться з 1989 року. Програма передбачає два дні змагань, які складаються з програмування та розв’язання задач алгоритмічного характеру.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківський студент Владислав Заплітний показав високий результат на конкурсі Huawei.
 
Тэги:  перемога, діти, харків, учні, навчання
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