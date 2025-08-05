05.08.2025 15:52

У Харкові розшукують свідків аварії: водій збив людину на проспекті

У Харкові триває слідство щодо аварії на перехресті.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 16 липня 2025 року близько 07:20 на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Северина Потоцького в Харкові сталася аварія. Невстановлений водій за кермом позашляховика темного кольору, збив пішохода.

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Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП. Поліція звертається до можливих свідків події з проханням надати інформацію, яка може сприяти слідству. Тих, хто має відомості про цю автопригоду, просять звертатися до старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області за телефоном: 050 051 03 52.