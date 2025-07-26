26.07.2025 20:40

Студент ХПІ виборов світову «бронзу» з IT

У складних умовах війни студент Владислав Заплітний показав високий результат на конкурсі Huawei.

Фото: ХПІ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут».

Відповідно до офіційної інформації, міжнародна команда, до складу якої увійшов студент кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління НТУ «ХПІ» Владислав Заплітний, посіла третє місце у світовому фіналі Huawei ICT Competition 2024–2025.

Фото: ХПІ

Команда здобула бронзову нагороду в напрямі Cloud Track, успішно представивши свої розробки серед сотень тисяч учасників із понад 100 країн світу.

Цього року Владислав Заплітний — студент НТУ «ХПІ», який навчається за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління (ПІІТУ) Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій — став одним із переможців престижного світового ІТ-змагання Huawei ICT Competition 2024–2025.

Він увійшов до складу міжнародної команди разом із Максимом Гніздовським (КНУ імені Тараса Шевченка) та Яном Покривчинським (Познанська політехніка, Польща). У травні 2025 року у фіналі, що проходив у місті Шеньчжень (Китай), команда виборола третє місце у напрямі Cloud Track, показавши блискучий результат серед сотень тисяч учасників з усього світу.

Слід зазначити, що цей сезон став історичним для НТУ «ХПІ» — вперше студенти університету пройшли всі етапи змагань Huawei ICT Competition, починаючи з національного, далі — регіонального (європейського), і аж до глобального фіналу.

Зокрема, на національному етапі успіху досягли троє студентів ХПІ: Юрій Кунець та Єгор Копилов — у напрямі «Computing», а Владислав Заплітний — у напрямі «Cloud». Після перемоги на регіональному етапі Владислав увійшов до складу міжнародної команди, яка представляла європейський регіон у фіналі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram