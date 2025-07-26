26.07.2025 21:30 Віталій Хіневич

Які імена давали дітям в Україні: огляд найпоширеніших у 2025 році

Мін’юст оприлюднив оновлену іменну статистику за перше півріччя.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство юстиції України.

Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України оприлюднив статистичні дані щодо найпоширеніших та рідковживаних імен, якими називали новонароджених у першому півріччі 2025 року.

Згідно з офіційною інформацією, зібраною територіальними органами реєстрації актів цивільного стану, українці, як і в попередні роки, надавали перевагу як традиційним, так і сучасним іменам.

Зокрема, серед імен для хлопчиків найчастіше обирали: Олександр, Марк, Тимофій, Матвій, Максим, Артем, Богдан, Дамір, Данило, Дмитро та Макар. Як бачимо, переважають класичні українські та загальноєвропейські імена.

Водночас, серед найуживаніших імен для дівчаток у зазначений період були: Софія, Емілія, Єва, Мілана, Соломія, Вікторія, Поліна, Анна, Марія та Вероніка. Таким чином, зберігається стійка тенденція до вибору милозвучних імен із грецькими, латинськими та слов’янськими коренями.

У Київській області популярними жіночими іменами стали: Анастасія, Аліса, Єва, Ніколь, Марія, Мілана, Поліна, Софія та Соломія, а чоловічими: Дамір, Максим, Давид, Тимофій, Матвій, Макар, Марк, Артем, Богдан та Олександр. Отже, спостерігається певна регіональна сталість у вподобаннях батьків.

Разом з тим, серед найменш поширених імен у Київській області виявилися такі жіночі імена, як: Лукерія, Айсель, Теона, Лєкса та Каталія, а також рідковживані чоловічі імена: Еван, Вогнедар, Іві, Елізар, Єлісей та Даромир.

Цікавим є той факт, що деякі батьки надавали перевагу неординарним іменам, зокрема: серед хлопчиків зустрічаються античні імена: Арей, Еней, слов’янські імена: Аскольд, Зореслав, Радомир, а також імена, натхненні сучасною масовою культурою: Карпо, Лаврін, Космос, Люцифер, Оскар.

Щодо дівчаток, деякі з найрідкісніших імен виглядають досить креативно або екзотично: Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе, Муначімсо Айв тощо.

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