26.07.2025 21:30 Віталій Хіневич
Які імена давали дітям в Україні: огляд найпоширеніших у 2025 році
Мін’юст оприлюднив оновлену іменну статистику за перше півріччя.
Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України оприлюднив статистичні дані щодо найпоширеніших та рідковживаних імен, якими називали новонароджених у першому півріччі 2025 року.
Згідно з офіційною інформацією, зібраною територіальними органами реєстрації актів цивільного стану, українці, як і в попередні роки, надавали перевагу як традиційним, так і сучасним іменам.
Зокрема, серед імен для хлопчиків найчастіше обирали: Олександр, Марк, Тимофій, Матвій, Максим, Артем, Богдан, Дамір, Данило, Дмитро та Макар. Як бачимо, переважають класичні українські та загальноєвропейські імена.
Водночас, серед найуживаніших імен для дівчаток у зазначений період були: Софія, Емілія, Єва, Мілана, Соломія, Вікторія, Поліна, Анна, Марія та Вероніка. Таким чином, зберігається стійка тенденція до вибору милозвучних імен із грецькими, латинськими та слов’янськими коренями.
У Київській області популярними жіночими іменами стали: Анастасія, Аліса, Єва, Ніколь, Марія, Мілана, Поліна, Софія та Соломія, а чоловічими: Дамір, Максим, Давид, Тимофій, Матвій, Макар, Марк, Артем, Богдан та Олександр. Отже, спостерігається певна регіональна сталість у вподобаннях батьків.
Разом з тим, серед найменш поширених імен у Київській області виявилися такі жіночі імена, як: Лукерія, Айсель, Теона, Лєкса та Каталія, а також рідковживані чоловічі імена: Еван, Вогнедар, Іві, Елізар, Єлісей та Даромир.
Цікавим є той факт, що деякі батьки надавали перевагу неординарним іменам, зокрема: серед хлопчиків зустрічаються античні імена: Арей, Еней, слов’янські імена: Аскольд, Зореслав, Радомир, а також імена, натхненні сучасною масовою культурою: Карпо, Лаврін, Космос, Люцифер, Оскар.
Щодо дівчаток, деякі з найрідкісніших імен виглядають досить креативно або екзотично: Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе, Муначімсо Айв тощо.
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