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25.07.2025  08:05   Віталій Хіневич

Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Харкові з'явилося на світ 8813 дітей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, протягом тижня з 17 липня по 22 липня в місті Харкові на світ з’явилося 48 дітей.
 
Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених - 25 хлопчиків і 23 дівчинки. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що для вступників з Харківської області уряд встановив підвищений коефіцієнт гранту.
 
Тэги:  діти, харків
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