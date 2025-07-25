25.07.2025 08:05 Віталій Хіневич

Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Харкові з'явилося на світ 8813 дітей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, протягом тижня з 17 липня по 22 липня в місті Харкові на світ з’явилося 48 дітей.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених - 25 хлопчиків і 23 дівчинки.

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