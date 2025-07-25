25.07.2025 07:30 Рита Парфенова

25 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 25 липня світ відзначає Міжнародний день здоров’я, щастя і гіпнозу, присвячений підвищенню обізнаності про користь гіпнозу для покращення здоров’я та щастя.

З початку 2000-х у світі відзначають неофіційне свято — День зубного техніка. Зубний технік — окрема професія у сучасній стоматології. Це не стоматолог, він дуже рідко зустрічається з пацієнтами, тому що зайнятий переважно технічними питаннями. Зубні техніки виготовляють зубні протези, протези обличчя, щелепно-лицьові та ортодонтичні апарати. Однак вони не менше за стоматологів допомагають зробити здорову і красиву посмішку.

Гіпноз — це психологічний стан, схожий на сон, під час якого людина втрачає здатність до довільних дій і стає дуже чутливою до навіювання та керівництва.

Гіпнотерапія, або використання гіпнозу як терапевтичного методу, широко застосовується для подолання шкідливих звичок та вирішення проблем, таких як депресія, ПТСР, втрата або надлишок ваги, горе, конфлікти та розлади сну.

Гіпноз є безпечним, якщо його проводить навчений і кваліфікований гіпнотерапевт або медичний працівник. Однак він не рекомендується для людей з важкими психічними розладами. Гіпноз не пошкоджує мозок, але може мати рідкісні побічні ефекти, такі як створення помилкових спогадів, головний біль, запаморочення, сонливість, тривога або дистрес.

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Щороку в останню п’ятницю липня відзначають День системних адміністраторів – професійне свято людей, яких згадують лише тоді, коли комп’ютер барахлить або щось у техніці «само зламалося».

День системного адміністратора вперше відзначили у 2000 році за ініціативи американського сисадміна Теда Кекатоса, який втомився працювати без належної поваги. Це свято стало символом визнання їхньої важливої, хоч і непомітної праці.

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З початку 2000-х років у світі відзначають неофіційне свято – День зубного техніка. Зубний технік є окремою професією в сучасній стоматології. Це не стоматолог; зубний технік рідко зустрічається з пацієнтами, оскільки зосереджується на технічних аспектах. Вони виготовляють зубні протези, протези обличчя, щелепно-лицьові та ортодонтичні апарати. Незважаючи на це, зубні техніки не менш важливі для створення здорової та красивої посмішки, ніж стоматологи.

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25 липня у світі відзначають Міжнародний день добробуту суддів та працівників судової системи. Це професійне свято покликане привернути увагу до фізичного, психологічного та емоційного стану людей, які щодня забезпечують справедливість, дотримання законів і захист прав громадян. Цього дня акцентують на важливості створення належних умов праці, збереження ментального здоров’я та підтримки професійного розвитку працівників судової гілки влади.

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25 липня відзначається Всесвітній день запобігання утопленням. Ця подія була заснована резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у квітні 2021 року з метою підвищення обізнаності про проблему утоплень та інформування про способи їх запобігання.

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Також 25 липня відзначають Міжнародний день червоних туфель, який присвячений підвищенню обізнаності про хворобу Лайма та інші маловідомі захворювання. Цей день був заснований на честь австралійки Теди Мінт, яка померла від хвороби Лайма у 2013 році. Хвороба Лайма — це інфекційне захворювання, спричинене бактерією Borrelia burgdorferi, яка передається через укуси інфікованих кліщів. Симптоми можуть включати лихоманку, головний біль, втому, біль у м’язах і суглобах, а також висипання.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.



Від цього дня, як помітили селяни, стає все прохолодніше, ночі тривають довше. Тому свято назвали Ганна Холодниця.



Головні традиції цього дня: ярмарки, копання картоплі, збирання черемхи, збирання грибів, приготування страв з картоплі та грибів.



Хорошою прикметою вважається грати весілля та хрестити дітей 7 серпня.



На Ганну, до того ж, головна та дуже серйозна справа – подумати про власну красу. Дівчата вірять, що Ганна дарує красу та привабливість тим, хто її шанує. Тому слід на її честь сплести вінок з різних трав і квітів і пустити річкою, пошепки благаючи Ганну зробити вас хоч трохи красивіше, "щоб хлопці любили, щоб доля не цуралася".



Що не можна робити:

зловживати алкогольними напоями;

базікати даремно;

лінуватися і байдикувати.

За Юліанським календарем, 25 липня православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Прокла та Іларія.



Цього дня зазвичай випадає велика роса, яка в стародавні часи сприймалася як символ дружби між землею та водою. В російських легендах роса уявлялася як напівдівчина, що тужить за своїм колишнім життям. Вона вважалася сльозами луки, прощанням з ніччю.



Деякі вважали, що росу ночами «сіють» зірки чи русалки, а інші — що це піт або видих землі. З приходом християнства крапельки води на траві стали називати сльозами Богородиці. Люди говорили: «Божа роса Божу землю кропить». Святий Прокл навіть отримав ім'я Плакальник, а роса стала символом святого Іллі-пророка.



Існував звичай збирати росу рано вранці. Люди розстилали лляне полотно на полі, потім віджимали вологу в глиняні судини. Вважалося, що така роса допомагає від багатьох хвороб очей, безсоння, пристріту та псування.



Знахарі радили 25 липня всім вмиватися росою та протирати нею очі для краси, сили, здоров'я та ясності розуму. Такі ж властивості мала і дощова вода на Прокла, тому обряд збирання вологи проводився так само, як і з росою.



Що не можна робити:

сваритися. В народі вважали: якщо посваришся з кимось, то вже ніколи не помиришся;

вживати солодке.

Також цього дня

25 липня 1687 року у м. Коломак відбулася козацька рада, де гетьманом України було обрано І. Мазепу.



1907 – в Англії організовано скаутський рух.



1934 – народився Клод Зіді, французький кінорежисер («Відкрийте, поліція!», «Крило або ніжка», «Чудовище», «Астерікс і Обелікс проти Цезаря»).



1965 – на фолк-фестивалі у Ньюпорті Боб Ділан уперше вийшов на сцену з електрогітарою. Шанувальники музиканта не зрозуміли його творчих пошуків, освистали та зігнали зі сцени.



1967 – народився Метт Леблан, американський актор. Справжню популярність отримав за роль Джо Трібіані у серіалі «Друзі».



1978 – в англійському місті Олдхемі народилася Луїза Джой Браун – перша дитина, зачата у пробірці.



1980 – австралійська група AC/DC випускає альбом Back in Black, який став третім у списку найбільш продаваних у світі.



1983 – треш-метал гурт Metallica випускає свій дебютний альбом – Kill ’Em All



1984 – перший вихід жінки-космонавта у відкритий космос. Світлана Савицька вийшла у відкритий космос із борту орбітальної космічної станції «Салют-7».



2008 – початок візиту Вселенського патріарха Варфоломія I до України.



2017 – націоналістичні сили оголосили про початок безстрокової акції «Чорний список» для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анна, Іраїда, Макар, Олександр.



за Юліанським календарем: Арсеній, Вероніка, Гаврило, Григорій, Іван, Марія, Михайло, Семен, Федір.