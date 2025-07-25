25.07.2025 08:25 Віталій Хіневич
Рятувальники повідомили про пожежі, що виникли через ворожі обстріли
Протягом доби з 24 по 25 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Шевченківському районі міста Харкова та Ізюмському районі області.
Вдень 2 керовані авіабомби влучили у Шевченківському районі міста, виникли два осередки пожеж. Горіли 2 виробничо-складські будівлі та 7 легкових автомобілів. Понад 100 рятувальників і 35 одиниць техніки ДСНС, піротехнічні та кінологічні розрахунки залучені до ліквідації наслідків російської терористичної атаки на Харків.
Психологи ДСНС допомогли понад 50 особам. Загалом постраждали 47 людей, з них – 10 дітей. О 20:39 рятувальники ліквідували всі осередки пожеж, спричинених ворожим авіаударом.
Вночі ворожий ударний БпЛА влучив у нежитлову будівлю в м. Балаклія. Внаслідок обстрілу в ній сталась пожежа на площі 250 м кв. Пошкоджене скління вікон чотирьох багатоквартирних будинків та кількох будівель цивільної інфраструктури. Постраждалих немає.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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