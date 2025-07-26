26.07.2025 21:41

Готуємо кабачки на мангалі: три смачних страви

Сезон шашликів у самому розпалі, а це означає, що саме час урізноманітнити своє мангал-меню

Як пише РЕДПОСТ, крім традиційного м'яса, на вугіллі добре готуються і овочі, особливо кабачки. Ці універсальні овочі ідеально підходять для приготування на відкритому вогні, вбираючи аромати диму та маринаду. Три прості, але дуже смачні рецепти кабачків на мангалі стануть відмінним доповненням до будь-якого пікніка або вечері на природі.

Кабачки у медово-гірчичному маринаді на мангалі Продукти: 3 кабачка

1 ст. лимонного соку

4 ст. рослинної олії

1 ч. л. меду

1 ч. л. гірчиці

спеції за смаком Покроковий рецепт приготування: Для маринаду в окремій ємності змішати лимонний сік, олію, мед, гірчицю та спеції до однорідної консистенції. Розрізати кабачки вздовж навпіл. Рясно змастити половинки кабачків приготованим медово-гірчичним соусом. Залишити кабачки на 15 хвилин, щоб вони просочилися маринадом. Викласти кабачки на решітку мангалу і обсмажуйте з кожного боку по 4-5 хвилин до гарної рум'яної скоринки та м'якості.

Кабачки у соусі на мангалі

Продукти:

3 кабачка

1 зубчик часнику

1 ст. томатного соусу

1 ст. майонезу

1 ст. діжонської гірчиці

0,5 ч.л. гострої гірчиці

Спеції до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Для маринаду подрібнити часник. Змішати його з томатним соусом, майонезом, дижонською та гострою гірчицею, а також улюбленими спеціями. Вимити і нарізати кабачки кружальцями завтовшки близько 1-1,5 див. Перекласти нарізані кружальця в миску з маринадом. Ретельно перемішати, щоб кожен шматочок був покритий соусом. Залишити маринуватися щонайменше на 30 хвилин, а краще на годину, щоб вони добре просочилися. Акуратно вдягнути кружечки кабачків на шампури. Смажити кабачки на мангалі близько 10 хвилин, періодично перевертаючи, до золотистої скоринки та м'якості.

Кабачки з беконом на мангалі

Продукти:

1 кабачок

200 г бекону

спеції за смаком

Покроковий рецепт приготування:

Очистити кабачок (якщо шкірка жорстка). Нарізати його четвертинками чи брусочками. Присипати кожен шматочок кабачка улюбленими спеціями. Взяти смужки бекону і щільно обгорнути ними кожен шматочок кабачка. Викласти кабачки з беконом на ґрати мангалу. Запікати доти, поки бекон не стане хрустким, а кабачок - м'яким, періодично перевертаючи.