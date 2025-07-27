27.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 липня

Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без істотних опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північне-східний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря вдень 29 - 31° тепла.

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Народні прикмети

стрибають коники – до сухої і теплої погоди;

мурахи почали зачиняти входи до мурашника – почнеться дощ;

на капусті вже зав'язуються качани – осінь буде холодною;

на дубі багато жолудів – чекайте на великий урожай;

почала добре клювати риба в'юн – чекайте на дощ;

качки почали плескатися у воді, кричати – буде негода;

побачили веселку і в ній більше червоного кольору – почнеться сильний вітер;

почути крик вивільги – до дощу;

індички і кури вилазять на стоги сіна, риються в ньому – чекайте на гарну погоду.