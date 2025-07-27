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27.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 липня

Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без істотних опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північне-східний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря вдень 29 - 31° тепла.

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Народні прикмети

  • стрибають коники – до сухої і теплої погоди;
  • мурахи почали зачиняти входи до мурашника – почнеться дощ;
  • на капусті вже зав'язуються качани – осінь буде холодною;
  • на дубі багато жолудів – чекайте на великий урожай;
  • почала добре клювати риба в'юн – чекайте на дощ;
  • качки почали плескатися у воді, кричати – буде негода;
  • побачили веселку і в ній більше червоного кольору – почнеться сильний вітер;
  • почути крик вивільги – до дощу;
  • індички і кури вилазять на стоги сіна, риються в ньому – чекайте на гарну погоду.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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