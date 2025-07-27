Прогноз погоди у Харкові на 27 липня

Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без істотних опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
27 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північне-східний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря вдень 29 - 31° тепла.
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Сьогодні не варто чекати від оточення дисципліни – день буде сповнений проявів волі та суперечок. Замість тиску краще налагодити особистий контакт: симпатія вплине сильніше за будь-які аргументи.
Небо Харкова зранку проясниться й залишатиметься ясним до вечора. Опадів цього дня не передбачається.
28 липня – день пам’яті воїнів, добровольців, волонтерів і мирних жителів, які загинули, були страчені або замордовані у полоні.
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