Як усували наслідки масованої атаки у Київському районі Харкова (фото)

Вночі 26 липня ворог атакував КАБами цивільне підприємство в Київському районі, поряд з великим житловим масивом, а потім завдав повторного удару двома балістичними ракетами та 15-ма «шахедами».
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
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Сприятливий час для порозуміння, компромісів і домовленостей. Сьогодні легко буде організовувати, планувати і ладити з людьми, навіть у разі конфліктів.
У Харкові хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться.
Щороку 26 липня шанувальники першої у світі штучної мови відзначають День есперанто.
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