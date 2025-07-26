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26.07.2025  20:07   Мирон Зелений

Як усували наслідки масованої атаки у Київському районі Харкова (фото)

Вночі 26 липня ворог атакував КАБами цивільне підприємство в Київському районі, поряд з великим житловим масивом, а потім завдав повторного удару двома балістичними ракетами та 15-ма «шахедами».

Харків, вибух
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, агрессия россии, авіаудар
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