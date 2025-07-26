26.07.2025 19:40

Жінка майже два роки страждала від домашнього насильства

Мешканець Малоданилівської територіальної громади протягом майже двох років вчиняв щодо своєї співмешканки фізичне та психологічне насильство.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час досудового розслідування слідчі зʼясували, що з 2024 року 39-річний кривдник ображав 53-річну жінку, безпричинно висловлював словесні образи, погрози, нецензурні слова, чим принижував та залякував цивільну дружину.

Поліцейські неодноразово притягували чоловіка до адміністративної відповідальності за ст.173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Однак порушник не припинив протиправні дії щодо жінки. Тому слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

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