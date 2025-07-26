Жінка майже два роки страждала від домашнього насильства

Мешканець Малоданилівської територіальної громади протягом майже двох років вчиняв щодо своєї співмешканки фізичне та психологічне насильство.
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Сприятливий час для порозуміння, компромісів і домовленостей. Сьогодні легко буде організовувати, планувати і ладити з людьми, навіть у разі конфліктів.
У Харкові хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться.
Щороку 26 липня шанувальники першої у світі штучної мови відзначають День есперанто.
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