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26.07.2025  16:50   Віталій Хіневич

Чоловік у Харкові запропонував допомогу жінці та пограбував її

Порушник побачив літню жінку, яка тримала в руках поліетиленовий пакет й запропонував 80-річний потерпілій допомогти провести її до магазину.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Після чого чоловік вихопив з рук потерпілої пакет, в якому знаходився гаманець, мобільний телефон та банківська картка. Потім – втік з місця пригоди у невідомому напрямку.
 
Подія сталася на одній з вулиць в Новобаварському районі Харкова.
 
Поліцейські оперативно встановили зловмисника. Ним виявився 22-річний раніше судимий за корисливі злочини харківʼянин. 
 
 
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.
 
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.
 
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові конфлікт через цигарки призвів до трагедії.
 
Тэги:  події, харків
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