26.07.2025 15:00 Віталій Хіневич

У Харкові конфлікт через цигарки призвів до трагедії

22 липня 2025 року на вулиці Силікатній чоловік несподівано підійшов до двох жінок і вирвав у них із рук цигарки. Йому, начебто, не подобалося, коли люди палять.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Поки жінки не встигли зрозуміти, що відбувається, до них підійшов чоловік однієї з них. Він намагався заспокоїти незнайомця й запитав, чому той втручається в життя сторонніх людей.

37-річний підозрюваний у відповідь дістав ніж і завдав чоловікові множинні удари. Від отриманих поранень потерпілий помер у лікарні.

Після нападу зловмисник утік, але правоохоронці оперативно його затримали. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік погрожував колишній співмешканці в присутності дитини.