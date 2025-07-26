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26.07.2025  15:40   

У будівлях вибито близько тисячі вікон, пошкоджені дахи: Ігор Терехов про обстріл Харкова

Російський агресор вночі 26 липня здійснив масовану атаку на Харків.


У будівлях вибито близько тисячі вікон, пошкоджені дахи: Ігор Терехов про обстріл Харкова
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Він розповів, що спершу ворог атакував КАБами цивільне підприємство в Київському районі, поряд з великим житловим масивом. Після цього агресор завдав повторного удару двома балістичними ракетами та, попередньо, 15-ма «шахедами». 
 
«Значних руйнацій зазнала котельня, яка розташована біля місць «прильотів». Загалом у будівлях вибито близько тисячі вікон, пошкоджені дахи та контактна мережа тролейбусів. Комунальні служби працюють над усуненням наслідків цього обстрілу. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед яких - троє співробітників ДСНС. Вони були поранені під час повторного удару», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Як повідомили в КП «Харківські теплові мережі», через критичний характер пошкоджень відновити роботу котельні до початку опалювального сезону неможливо. З огляду на це, фахівці вже шукають рішення для децентралізації схеми опалення зони обслуговування цього джерела теплопостачання.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків та Зміїв зазнали комбінованих ударів. Поранення отримали семеро людей, серед них медик та рятувальники.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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