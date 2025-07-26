Який радіаційний фон в Харкові та області на 26 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 26 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 25 липня 2025 року.
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Сприятливий час для порозуміння, компромісів і домовленостей. Сьогодні легко буде організовувати, планувати і ладити з людьми, навіть у разі конфліктів.
У Харкові хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться.
Щороку 26 липня шанувальники першої у світі штучної мови відзначають День есперанто.
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