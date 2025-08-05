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05.08.2025  09:31   

Як виглядає Лозова після масованого удару: дрони, пожежі, руйнування (фото)

Внаслідок масованого удару по Лозовій пошкоджено вокзал, депо та житло, виникли пожежі. Є загиблий і десятеро постраждалих, серед них — діти.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, в ніч на 5 серпня російські війська атакували місто Лозова на Харківщині понад 30 дронами-камікадзе типу «Герань-2». Атака тривала з 2:30 до 3:00. Основний удар припав на об’єкти залізничної інфраструктури, адмінбудівлі, виробничі та складські приміщення.

У місті виникли шість осередків пожеж. Горіли дахи депо та вокзалу. До гасіння вогню залучили 45 рятувальників, 13 одиниць техніки та пожежні потяги.

Загинув 55-річний чоловік – черговий механік. Ще десятеро людей отримали поранення або пережили гостру стресову реакцію. Серед них — 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка.

Також пошкоджено житлові будинки та енергетичний об’єкт. Відкрито провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 серпня Лозова зазнала найпотужнішого обстрілу від початку повномасштабної війни. Пошкоджені житлові будинки, вокзал, критична інфраструктура, порушено водо- й електропостачання.

Атака дронів на Лозову: зруйновані вокзал і депо, є загиблий та поранені

Атака дронів на Лозову: зруйновані вокзал і депо, є загиблий та поранені

Атака дронів на Лозову: зруйновані вокзал і депо, є загиблий та поранені

Атака дронів на Лозову: зруйновані вокзал і депо, є загиблий та поранені

Атака дронів на Лозову: зруйновані вокзал і депо, є загиблий та поранені

Атака дронів на Лозову: зруйновані вокзал і депо, є загиблий та поранені

Атака дронів на Лозову: зруйновані вокзал і депо, є загиблий та поранені

Атака дронів на Лозову: зруйновані вокзал і депо, є загиблий та поранені

Атака дронів на Лозову: зруйновані вокзал і депо, є загиблий та поранені

Атака дронів на Лозову: зруйновані вокзал і депо, є загиблий та поранені

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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