05.08.2025 08:53 Рита Парфенова

Троє загиблих і десятеро поранених: росія атакувала Лозову та інші громади Харківщини

Від російських обстрілів постраждали шестеро населених пунктів Харківської області. Серед поранених – двоє дітей, серед загиблих – двоє мешканців Вовчанської громади та працівник залізниці.



На фото м. Лозова

Фото: ХОВА

Протягом останньої доби російські війська обстріляли щонайменше шість населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак загинули троє людей, ще десятеро дістали поранення. Серед постраждалих – двоє дітей. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Найбільше постраждало місто Лозова, яке ворог атакував з 2:45 до 4:40 ранку. За попередніми даними, було зафіксовано запуск 33 ударних дронів типу «Герань-2». Під приціл потрапила залізнична інфраструктура – горіли дахи депо та вокзалу.

У результаті обстрілу в Лозовій загинув 55-річний черговий механік, ще десятеро людей отримали ушкодження. Серед поранених – чотири працівники залізниці, двоє дітей (14-річний хлопець та 13-річна дівчинка), які зазнали гострої реакції на стрес, а також чоловік, поранений уламками скла.

У селі Лиман Вовчанської громади внаслідок влучання загинули 49-річний чоловік і жінка.

Окрім Лозової, під ударами опинилися села Прудянка, Рогань, Циркуни Харківського району та село Лосівка Чугуївського району. Ворожими атаками пошкоджено житлові будинки, електромережі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Загалом протягом доби ворог застосував по Харківщині різні типи озброєння:

4 авіаційні керовані бомби (КАБ),

35 дронів-камікадзе «Герань-2»,

1 безпілотник «Молнія»,

2 FPV-дрони,

1 дрон (тип уточнюється).

Рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 серпня Лозова зазнала найпотужнішого обстрілу від початку повномасштабної війни. Пошкоджені житлові будинки, вокзал, критична інфраструктура, порушено водо- й електропостачання.