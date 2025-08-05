05.08.2025 08:05 Рита Парфенова

Масований обстріл Лозової: загиблий залізничник, поранені діти, зруйнований вокзал

У ніч на 5 серпня Лозова зазнала найпотужнішого обстрілу від початку повномасштабної війни. Пошкоджені житлові будинки, вокзал, критична інфраструктура, порушено водо- й електропостачання.

Основною ціллю атаки стала залізнична інфраструктура. Зруйновано вокзал і низку об’єктів критичної інфраструктури, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Попри своєчасне сповіщення та роботу системи оповіщення, не обійшлося без жертв. Загинув черговий механік одного з підрозділів залізниці. Ще четверо залізничників дістали поранення. Їм надається необхідна медична допомога.

Атака спричинила значні перебої в роботі залізничного транспорту. Поїзд №66/65—166/165 сполученням Умань — Черкаси — Харків уже прямує в об’їзд. Інші рейси краматорського напрямку також буде спрямовано резервним маршрутом із затримками до однієї години. Пасажирів до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобусами.

Крім залізничної інфраструктури, у Лозовій пошкоджено багатоповерхові будинки, приватний сектор та об’єкти критичної інфраструктури. Як повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський, частина міста залишилась без світла, зокрема район Авилівки та Катеринівський старостинський округ. Рятувальні служби та комунальники вже працюють над ліквідацією наслідків. Розпочато відновлення водопостачання.

Місцева влада закликала мешканців повідомляти про пошкодження. У місті діють зміни у громадському транспорті.

За словами міського голови, це був наймасованіший обстріл Лозової з початку повномасштабної війни. Серед постраждалих — двоє дітей. Працюють медики, рятувальники та екстрені служби.