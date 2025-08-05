Росіяни здійснили 18 атак на Харківщині: штурми біля Вовчанська, Козачої Лопані й Лозової

Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках ворог дев’ять разів на кожному з них намагався прорвати українську оборону.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку російські війська протягом доби дев’ять разів намагалися прорвати оборону Сил оборони України. Бої точилися поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки, а також у напрямках Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.
На Куп’янському напрямку також зафіксовано дев’ять атак противника. Під ворожими штурмами опинилися позиції українських захисників у районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова. Усі атаки були успішно відбиті.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 серпня Лозова зазнала найпотужнішого обстрілу від початку повномасштабної війни. Пошкоджені житлові будинки, вокзал, критична інфраструктура, порушено водо- й електропостачання.
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