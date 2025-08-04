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04.08.2025  10:40   Рита Парфенова

Поліція зафіксувала 28 нових воєнних злочинів рф на Харківщині за добу (фото)

Окупанти атакували чотири райони Харківської області: били керованими авіабомбами та дронами. Пошкоджено будинки й цивільну інфраструктуру.


Фото: Поліція Харківської області

На Харківщині триває фіксація чергових воєнних злочинів, скоєних військовими рф. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Минулої доби російські окупанти завдали ударів по Куп’янському, Чугуївському, Богодухівському та Ізюмському районах. Проти цивільного населення було застосовано керовані авіабомби та безпілотні літальні апарати. Внаслідок обстрілів пошкоджено або зруйновано об’єкти інфраструктури, серед них – житлові будинки та будівля цивільного підприємства.

У селі Подоли (Куп’янський район) зафіксовано пошкодження приватного житла. У Чугуївському районі снаряди влучили в будівлю недіючого цивільного об’єкта. Постраждалих серед мирного населення, за попередніми даними, немає.

Поліцейські Харківської області 3 серпня провели 10 оглядів місць влучань та задокументували 28 нових фактів злочинів, пов’язаних із збройною агресією росії. Всі ці дані вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція задокументувала нові злочини рф на Харківщині

Загалом із початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини відкрили 25 842 кримінальні провадження щодо злочинів рф, скоєних на території регіону.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися чотири населені пункти Харківської області. Постраждалих немає, але пошкоджена цивільна інфраструктура.

Поліція задокументувала нові злочини рф на Харківщині

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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