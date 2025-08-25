    
25.08.2025  08:05   Віталій Хіневич

Про пожежі на Харківщині повідомили рятувальники

Протягом доби з 23 по 24 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Увечері ворог завдав удару БпЛА по житловому будинку барачного типу у селі Підсереднє Великобурлуцької громади Куп’янського району. Внаслідок вибуху в будинку виникла пожежа площею 260 м кв. Також вогонь охопив сусідню господарчу споруду площею 50 м кв. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес.
 
24 серпня відбулась остаточна ліквідація масштабної лісової пожежі на території Артемівського лісництва на площі 102 га. В піковий період у пожежогасінні брало участь 66 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС, а також 14 працівників та 9 одиниць техніки лісгоспу.
 
Крім того, на місці події працювали піротехніки ДСНС, які обстежували територію та проїзні шляхи задля убезпечення пересування пожежної техніки.  Пожежа кваліфікована як надзвичайна ситуація. Роботи з її ліквідації тривали 2 доби.
 
Ліквідовано 4 пожежі в природних екосистемах на загальній площі близько 103 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 5 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
