25.08.2024  07:30   Рита Парфенова

25 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості України.

День шахтаря

День шахтаря був офіційно затверджений в СРСР з подачі міністрів вугільної промисловості у зв'язку з тим, що в ніч з 30 на 31 серпня 1935 року шахтар Олексій Стаханов встановив рекорд, послужив початком стаханівського руху.

В Україні День шахтаря встановлено Указом президента у 1993 році «…на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості…».

Для вугільно-добувних міст та районів День шахтаря є головним святом і широко відзначався народними гуляннями та концертами просто неба.

* * *

25 серпня для багатьох може стати знаковим, якщо вони наслідуватимуть назву свята: День «Поцілуємося і помиримося», або День примирливого поцілунку. Ініціатори свята пропонують згадати і про те, що поцілунок може носити не лише характер прояву ніжних почуттів, бути знаком вітання, а й відігравати роль вкрай ефективного засобу примирення у момент сварки, конфлікту. В даному випадку поцілунок схожий на рукостискання, але відрізняється від нього тим, що не застосовується так широко і щодо будь-якої людини.

Також цього дня

У 325 році Нікейський собор встановлені правила для обчислення Великодня у християн. З цього моменту в християнському світі почала поширюватися олександрійська пасхалія як найпростіша система, що задовольняє вимогу: Великдень має бути в перший недільний день після першої весняної повні (повнолуння після весняного рівнодення). У VIII столітті цю пасхалію цілком прийняла римська церква.

1604 – Лжедмитрій I з польсько-українським військом почав похід на Москву.

1609 – Галілео Галілей продемонстрував венеціанській раді дожів новий пристрій – телескоп.

1621 – в табір під Хотином на підмогу королю Владиславу проти османів прибуло 45 000 козаків з Яцьком Бородавкою.

1718 – французькі колоністи, що прибули до Луїзіани, заснували місто Новий Орлеан.

1792 – задунайська козацька флотилія прибула в Темрюк на Кубані. Там рівно через 100 років в пам'ять про цю подію спорудили пам'ятник запорожцям.

1819 – народився Алан Пінкертон, приватний детектив, засновник детективного агентства. Його найбільшими успіхами були запобігання замаху на президента Лінкольна в Балтіморі в 1861 році та арешт організаторів крадіжки 700 000 доларів у залізничній компанії Adams Express.

1866 – народився Володимир Косинський, український вчений-економіст, співзасновник Української Академії наук.

1875 - капітан Меттью Вебб став першою людиною, вплавь подолав Ла-Манш.

1918 – народився Леонард Бернстайн, американський диригент, композитор, піаніст, педагог та просвітитель єврейсько-українського походження.

1924 – народився Павло Загребельний, український письменник («Європа 45», «Роксолана», «Розгін»).

1930 – народився сер Шон (Томас) Коннері, шотландський кіноактор, який був першим виконавцем ролі Джеймса Бонда.

1938 – народився Борис Михайлов, український артфотограф, що постійно живе в Берліні й Харкові, вважається класиком сучасної фотографії.

1949 – народився Джин Сіммонс (музикант), американський бас-гітарист, вокаліст, актор і підприємець. Найбільш відомий як один із засновників групи Kiss.

1950 – на екранах Японії з'явився фільм Акіро Куросава «Расемон» із Тосіро Міфуне у головній ролі. Наступного року фільм завоював Головний приз на кінофестивалі у Венеції та приніс світову славу його творцям.

1958 – народився Тім Бартон, американський кінорежисер («Бетмен-1, 2», «Ед Вуд», «Марс атакує», «Бітлджюс», «Едвард Руки-ножиці», «Сонна лощина», «Планета Мавп», мульти « Кошмар перед різдвом» і «Труп нареченої», і, нарешті «Cуїні Тодд»).

1960 – у Римі відбулося урочисте відкриття ХVІІ Олімпійських ігор. Вони увійшли в історію і великою кількістю учасників, і гострим суперництвом у боротьбі, і безліччю рекордів та сенсацій. А ще тим, що всіх учасників в Олімпійському селі було розміщено за «політичною» ознакою. Спортсменів із СРСР та інших східноєвропейських країн поселили у східній її частині, спортсменів Заходу – у західній, а між ними розташовувалися «нейтрали» – олімпійці зі Швейцарії, Ліхтенштейну та інших нейтральних країн.

1963 – народився Юрій Вербицький, сейсмолог, кандидат наук, активіст Євромайдану.

1964 – радянський дисидент, українець Петро Григоренко був позбавлений звання генерал-майора.

1970 – народилася Клаудіа Шиффер, німецька топ-модель та актриса.

1987 – народилася Блейк Лайвлі, американська актриса.

1989 – американський космічний зонд "Вояджер" передав знімки планети Нептун на Землю.

2003 – перша у світі операція з пересадки язика пройшла успішно.

2016 – о 15.00 стала до ладу станція «Перемога» – кінцева на Олексіївській лінії. 4 серпня будівництво станції закінчилося, але вона працювала у тестовому режимі. Урочисте відкриття станції відбулося 19 серпня. Станцію під час своєї робочої подорожі відкрив Президент України Петро Порошенко. 23 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про введення в експлуатацію 30-ї станції метро – станції «Перемога».

Іменинники дня

за Новоюліанським календарем: Володимир, Іван, Мойсей.

за Юліанським календарем: Антон, Аркадій, Василь, Віссаріон, В’ячеслав, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, ​​Сава, Сергій, Степан, Федір, Юхим, Яків.

