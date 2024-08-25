25 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості України.
День шахтаря був офіційно затверджений в СРСР з подачі міністрів вугільної промисловості у зв'язку з тим, що в ніч з 30 на 31 серпня 1935 року шахтар Олексій Стаханов встановив рекорд, послужив початком стаханівського руху.
В Україні День шахтаря встановлено Указом президента у 1993 році «…на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості…».
Для вугільно-добувних міст та районів День шахтаря є головним святом і широко відзначався народними гуляннями та концертами просто неба.
25 серпня для багатьох може стати знаковим, якщо вони наслідуватимуть назву свята: День «Поцілуємося і помиримося», або День примирливого поцілунку. Ініціатори свята пропонують згадати і про те, що поцілунок може носити не лише характер прояву ніжних почуттів, бути знаком вітання, а й відігравати роль вкрай ефективного засобу примирення у момент сварки, конфлікту. В даному випадку поцілунок схожий на рукостискання, але відрізняється від нього тим, що не застосовується так широко і щодо будь-якої людини.
У 325 році Нікейський собор встановлені правила для обчислення Великодня у християн. З цього моменту в християнському світі почала поширюватися олександрійська пасхалія як найпростіша система, що задовольняє вимогу: Великдень має бути в перший недільний день після першої весняної повні (повнолуння після весняного рівнодення). У VIII столітті цю пасхалію цілком прийняла римська церква.
1604 – Лжедмитрій I з польсько-українським військом почав похід на Москву.
1609 – Галілео Галілей продемонстрував венеціанській раді дожів новий пристрій – телескоп.
1621 – в табір під Хотином на підмогу королю Владиславу проти османів прибуло 45 000 козаків з Яцьком Бородавкою.
1718 – французькі колоністи, що прибули до Луїзіани, заснували місто Новий Орлеан.
1792 – задунайська козацька флотилія прибула в Темрюк на Кубані. Там рівно через 100 років в пам'ять про цю подію спорудили пам'ятник запорожцям.
1819 – народився Алан Пінкертон, приватний детектив, засновник детективного агентства. Його найбільшими успіхами були запобігання замаху на президента Лінкольна в Балтіморі в 1861 році та арешт організаторів крадіжки 700 000 доларів у залізничній компанії Adams Express.
1866 – народився Володимир Косинський, український вчений-економіст, співзасновник Української Академії наук.
1875 - капітан Меттью Вебб став першою людиною, вплавь подолав Ла-Манш.
1918 – народився Леонард Бернстайн, американський диригент, композитор, піаніст, педагог та просвітитель єврейсько-українського походження.
1924 – народився Павло Загребельний, український письменник («Європа 45», «Роксолана», «Розгін»).
1930 – народився сер Шон (Томас) Коннері, шотландський кіноактор, який був першим виконавцем ролі Джеймса Бонда.
1938 – народився Борис Михайлов, український артфотограф, що постійно живе в Берліні й Харкові, вважається класиком сучасної фотографії.
1949 – народився Джин Сіммонс (музикант), американський бас-гітарист, вокаліст, актор і підприємець. Найбільш відомий як один із засновників групи Kiss.
1950 – на екранах Японії з'явився фільм Акіро Куросава «Расемон» із Тосіро Міфуне у головній ролі. Наступного року фільм завоював Головний приз на кінофестивалі у Венеції та приніс світову славу його творцям.
1958 – народився Тім Бартон, американський кінорежисер («Бетмен-1, 2», «Ед Вуд», «Марс атакує», «Бітлджюс», «Едвард Руки-ножиці», «Сонна лощина», «Планета Мавп», мульти « Кошмар перед різдвом» і «Труп нареченої», і, нарешті «Cуїні Тодд»).
1960 – у Римі відбулося урочисте відкриття ХVІІ Олімпійських ігор. Вони увійшли в історію і великою кількістю учасників, і гострим суперництвом у боротьбі, і безліччю рекордів та сенсацій. А ще тим, що всіх учасників в Олімпійському селі було розміщено за «політичною» ознакою. Спортсменів із СРСР та інших східноєвропейських країн поселили у східній її частині, спортсменів Заходу – у західній, а між ними розташовувалися «нейтрали» – олімпійці зі Швейцарії, Ліхтенштейну та інших нейтральних країн.
1963 – народився Юрій Вербицький, сейсмолог, кандидат наук, активіст Євромайдану.
1964 – радянський дисидент, українець Петро Григоренко був позбавлений звання генерал-майора.
1970 – народилася Клаудіа Шиффер, німецька топ-модель та актриса.
1987 – народилася Блейк Лайвлі, американська актриса.
1989 – американський космічний зонд "Вояджер" передав знімки планети Нептун на Землю.
2003 – перша у світі операція з пересадки язика пройшла успішно.
2016 – о 15.00 стала до ладу станція «Перемога» – кінцева на Олексіївській лінії. 4 серпня будівництво станції закінчилося, але вона працювала у тестовому режимі. Урочисте відкриття станції відбулося 19 серпня. Станцію під час своєї робочої подорожі відкрив Президент України Петро Порошенко. 23 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про введення в експлуатацію 30-ї станції метро – станції «Перемога».
за Новоюліанським календарем: Володимир, Іван, Мойсей.
за Юліанським календарем: Антон, Аркадій, Василь, Віссаріон, В’ячеслав, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Сава, Сергій, Степан, Федір, Юхим, Яків.
Емоції загострені, що добре для романтики, але небезпечно для суперечок. Уникайте колких слів — серце потребує тепла, а не пояснень.
У місті зранку та вдень утримається хмарність, а ввечері небо поступово проясниться. Опадів не очікується.
Цього дня в Україні святкують Горіховий Спас, а у світі відзначають День повітряних зміїв.
