01.09.2025  09:20   Віталій Хіневич

У Харкові від вогню врятували 6 мешканців будинку, зокрема 2 дітей

1 вересня о 07:10 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловій 9-поверхівці на вул. Валентинівській у Салтівському районі міста Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
На момент прибуття рятувальників спостерігалось відкрите полум’я, яке виривалось з вікна квартири на 2 поверсі. На сходовій клітині поверхами вище було щільне задимлення. 
 
Завдяки оперативному реагуванню вогнеборцям вдалось врятувати з небезпечної зони 6 мешканців, зокрема 2 дітей, яких виносили на руках. Ніхто з людей не постраждав.
Розвідкою встановлено, що вогонь охопив домашні речі у квартирі на площі 12 м кв.
 
 
О 07:30 пожежу було локалізовано, 08:15 повністю ліквідовано. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стало коротке замкнення електричної мережі.
 
До пожежогасіння було залучено 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 31 серпня по 1 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 52 оперативних виїзди.
 
