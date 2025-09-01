01.09.2025 09:20 Віталій Хіневич

У Харкові від вогню врятували 6 мешканців будинку, зокрема 2 дітей

1 вересня о 07:10 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловій 9-поверхівці на вул. Валентинівській у Салтівському районі міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників спостерігалось відкрите полум’я, яке виривалось з вікна квартири на 2 поверсі. На сходовій клітині поверхами вище було щільне задимлення.

Завдяки оперативному реагуванню вогнеборцям вдалось врятувати з небезпечної зони 6 мешканців, зокрема 2 дітей, яких виносили на руках. Ніхто з людей не постраждав.

Розвідкою встановлено, що вогонь охопив домашні речі у квартирі на площі 12 м кв.

О 07:30 пожежу було локалізовано, 08:15 повністю ліквідовано. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стало коротке замкнення електричної мережі.

До пожежогасіння було залучено 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.

