01.09.2025 08:50 Віталій Хіневич

Внаслідок обстрілів Харківської області одна людина загинула, троє – постраждали

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У с. Подоли Курилівської громади загинула 51-річна жінка, постраждав 59-річний чоловік; у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний чоловік; у м. Куп'янськ постраждав 43-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено магазин, 2 приватні будинки (сел. Слатине), 3 приватні будинки (с. Прудянка, с. Любанівка);

у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду (с. Нечволодівка, с. Осиново), автомобіль (с. Подоли);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова).

Упродовж минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак окупантів в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Фиголівка, Западне та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоплатонівки й Петропавлівки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 31 серпня по 1 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 52 оперативних виїзди.