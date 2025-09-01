01.09.2025 08:50 Віталій Хіневич
Внаслідок обстрілів Харківської області одна людина загинула, троє – постраждали
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів.
У с. Подоли Курилівської громади загинула 51-річна жінка, постраждав 59-річний чоловік; у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний чоловік; у м. Куп'янськ постраждав 43-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
1 БпЛА типу «Молнія»;
3 fpv-дрони;
1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
у Харківському районі пошкоджено магазин, 2 приватні будинки (сел. Слатине), 3 приватні будинки (с. Прудянка, с. Любанівка);
у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду (с. Нечволодівка, с. Осиново), автомобіль (с. Подоли);
у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова).
Упродовж минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак окупантів в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Фиголівка, Западне та Красне Перше.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоплатонівки й Петропавлівки.
