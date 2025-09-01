    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Внаслідок обстрілів Харківської області одна людина загинула, троє – постраждали
01.09.2025  08:50   Віталій Хіневич

Внаслідок обстрілів Харківської області одна людина загинула, троє – постраждали

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У с. Подоли Курилівської громади загинула 51-річна жінка, постраждав 59-річний чоловік; у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний чоловік; у м. Куп'янськ постраждав 43-річний чоловік.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Харківському районі пошкоджено магазин, 2 приватні будинки (сел. Слатине), 3 приватні будинки (с. Прудянка, с. Любанівка); 
  • у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду (с. Нечволодівка, с. Осиново), автомобіль (с. Подоли); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова).
 
Упродовж минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак окупантів в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Фиголівка, Западне та Красне Перше.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоплатонівки й Петропавлівки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 31 серпня по 1 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 52 оперативних виїзди.
 
