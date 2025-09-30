    
30.09.2025  19:43   

У Харкові відбувся святковий захід до Міжнародного дня людей похилого віку (фото)

У Новобаварському районі до Міжнародного дня людей похилого віку відбувся святковий захід.

Харків, концерт
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Ветерани праці, активісти організації ветеранів України району, зібрались в дружньому колі аби разом провести час, поспілкуватись та насолодитись творчістю талановитої молоді району.
 
Присутніх привітали заступник голови адміністрації району Олена Жученко, голова Харківської міської організації ветеранів України Людмила Белькова, голова організації ветеранів Новобаварського району м.Харкова Анатолій Шевченко.


Фотогалерея

