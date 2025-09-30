У Харкові відбувся святковий захід до Міжнародного дня людей похилого віку (фото)

У Новобаварському районі до Міжнародного дня людей похилого віку відбувся святковий захід.
Сьогодні день підходить для зосередженості на важливих справах і планування майбутніх кроків. Нові ідеї та обдумані рішення принесуть позитивні результати.
У Харкові буде вітряно, швидкість поривів сягатиме 15–20 м/с. Небо вкриють хмари, але погода залишиться переважно сухою.
Сьогодні професійне свято відзначають бібліотекарі та перекладачі.
