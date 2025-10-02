02.10.2025 07:35 Рита Парфенова

2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

2 жовтня, у день народження основоположника філософії та стратегії ненасильства Махатми Ганді, відзначається День ненасильства.

Ганді вчив: «Ненасильство є величезною силою в руках людства. Воно потужніше найпотужнішої руйнівної зброї, породженої людською винахідливістю».

* * *

Міжнародний день соціального педагога засновано у травні 2009 року та відзначається щорічно 2 жовтня. Соціальна педагогіка - це наука про значущість діяльності дітей та дорослих у суспільстві. Завдання соціальних педагогів – орієнтувати учнів на цінності, норми та правила суспільства, в якому він має жити і реалізовувати себе як особистість.

Церковне та народне свято

У церковному календарі цього дня вшановують мучеників Кипріяна, Феоктиста й Устину, а також Андрія Юродивого. Їх вважали покровителями від нечистої сили та хвороб. До святих зверталися з молитвами про зцілення й захист.

У народі дата отримала назву Журавлиний день, адже саме зараз відлітають журавлі у вирій. Казали: «Журавлі відлітають – осінь відлітає».

Цей час вважався сприятливим для добрих ворожінь і обрядів, зняття пристріту та приворотів.

Традиційно дівчата збиралися на посиденьки: вишивали, співали та обговорювали наречених. Для юнаків це був слушний момент знайти пару, адже розпочинався осінній весільний сезон.

Також 2 жовтня вважалося вдалим днем для грибників – після дощів у лісах можна було зібрати чималий врожай.

Що заборонялося робити цього дня

не починати нових справ – вони йтимуть важко або не матимуть успіху;

не давати гроші чи речі в борг – це могло «винести» з дому достаток;

не дивитися довго на відлітаючих лелек – віщувало тугу й самотність;

не перераховувати дрібні гроші – загрожувало фінансовими проблемами;

не лінуватися та не байдикувати – інакше майбутні справи не складуться;

уникати далеких поїздок і подорожей;

не заздрити чужому щастю й не бажати зла – воно повернеться бумерангом.

Також цього дня

У 1187 році султан Єгипту і Сирії Саладін після недовгої облоги захопив Єрусалим, що стало приводом для початку Третього хрестового походу.



1535 – французький дослідник Жак Картьє висадився у Хочелазі, назвавши це місце Монреалем.



1836 – Чарльз Дарвін повернувся з навколосвітньої подорожі, що тривала неповних п'ять років, на кораблі «Бігль», яке призвело до створення його теорії еволюції. З того часу всі наші прапрапредки автоматично перетворилися на мавп.



1869 – народився Махатма Ганді, один із керівників та ідеологів національно-визвольного руху Індії, творець сатьяграха – філософія ненасильства.



1888 – відбулося урочисте закладання нової будівлі Благовіщенського храму у Харкові. Проект було розроблено архітектором Харківського технологічного інституту професором Михайлом Ловцовим, членом Благовіщенської парафії. Фінансування будівництва здійснювалося переважно з допомогою численних пожертв купців як харківських, і інших міст. Храм було відкрито 1901 року. Вважається найбільшим за розмірами Кафедральним собором Східної Європи.



1904 – народився Грем Грін, англійський письменник («Тихий американець», «Наша людина в Гавані», «Комедіанти»).



1918 – Гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування української національної гвардії.



1946 - була показана перша "мильна опера" у світі - "Далекий пагорб". Як не дивно, це сталося зовсім не в Бразилії, а в Сполучених Штатах Америки.



1951 – народився Стінг (справжнє ім'я Гордон Самнер), англійський співак, басист, композитор, колишній лідер гурту The Police.



1997 – офіційно оголошено, що у Японії виявлено людський ген, що забезпечує функцію біологічного годинника.



2002 – в Японії у продаж надійшов перший у світі робот-інкасатор. Він являє собою самохідний візок із ємністю із надміцного сплаву, в який завантажуються грошові банкноти або цінні папери. Завдяки комп'ютерно-навігаційній системі робота можна направити на потрібну адресу, назвавши ім'я одержувача вантажу.

Іменини відзначають

Андрій, Анна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Олександра, Петро, Степан, Теодор, Устина, Федір, Яків, Ян.