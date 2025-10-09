09.10.2025 11:55 Віталій Хіневич

Таксист і його спільник постануть перед судом за шахрайство проти військового

У травні 2025 року у Харкові 23-річний водій таксі віз військовослужбовця, який мав намір зняти готівку. Під вигаданим приводом «допомоги» таксист запропонував передати йому банківську картку та мобільний телефон.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Військовий погодився на пропозицію, довірившись водію. Таксист привіз пасажира до місця призначення, але його речі не повернув.

Пізніше таксист запропонував своєму 41-річному знайомому скористатися ситуацією та зняти гроші з рахунків потерпілого. Вони увійшли до мобільного застосунку банку з телефона військового та переказали кошти з кількох рахунків на іншу картку.

Розуміючи ризик бути зафіксованими камерами відеоспостереження, чоловіки вирішили діяти через свою знайому. Вони ввели жінку в оману, не розкривши їй справжньої суті подій, і використали її для завершення схеми: надали їй банківську картку та PIN-код, попросивши зняти готівку й придбати техніку.

Нічого не підозрюючи, жінка зняла частину коштів, купила чотири смартфони і передала обвинуваченим.

Загальна сума збитків, завданих військовослужбовцю, склала понад 250 тисяч гривень.

Обвинувачених судитимуть у Харкові.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram