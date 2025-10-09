Харківські спортсмени вибороли медалі на чемпіонаті України з українського рукопашу «Спас»

У Києві з 19 по 21 вересня пройшов чемпіонат України з українського рукопашу «Спас». Харківські спортсмени показали високі результати, здобувши медалі у різних дисциплінах.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 19 по 21 вересня у Києві відбувся чемпіонат України з українського рукопашу «Спас», який зібрав понад 300 спортсменів із 14 команд з усіх регіонів країни. У поєдинках у розділах «Тягнути бука», «Фехтування», «Лава на лаву» та «Показовий напрямок» учасники демонстрували силу, витримку та відданість українським традиціям.
Команда Слобожанщини здобула 3 золоті, 3 срібні та 14 бронзових медалей. Харківські спортсмени посіли третє місце у дисципліні «Лава на лаву» серед дорослих. Чемпіонат ще раз підтвердив високий рівень підготовки українських рукопашників та популярність національного виду спорту.
