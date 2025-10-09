    
09.10.2025  12:02   Рита Парфенова

Харківські спортсмени вибороли медалі на чемпіонаті України з українського рукопашу «Спас»

У Києві з 19 по 21 вересня пройшов чемпіонат України з українського рукопашу «Спас». Харківські спортсмени показали високі результати, здобувши медалі у різних дисциплінах.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з 19 по 21 вересня у Києві відбувся чемпіонат України з українського рукопашу «Спас», який зібрав понад 300 спортсменів із 14 команд з усіх регіонів країни. У поєдинках у розділах «Тягнути бука», «Фехтування», «Лава на лаву» та «Показовий напрямок» учасники демонстрували силу, витримку та відданість українським традиціям.

Команда Слобожанщини здобула 3 золоті, 3 срібні та 14 бронзових медалей. Харківські спортсмени посіли третє місце у дисципліні «Лава на лаву» серед дорослих. Чемпіонат ще раз підтвердив високий рівень підготовки українських рукопашників та популярність національного виду спорту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські гімнастки стали чемпіонками та призерками престижних змагань.

