11.10.2025 10:43 Дмитро Колонєй

Як виглядають селища Харківщини після ударів російських інтервентів (фото)

Поліція Харківщини документує наслідки ворожих атак.

Як повідомляє РЕДПОСТ, окупаційна армія скерувала вогонь по населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів. Проти мирного населення застосували безпілотні літальні апарати різних типів, керовані авіаційні бомби, артилерію.

У селі Грушівка пошкоджені будинки громадян.

Удари БпЛА спричинили пожежу у складському приміщенні цивільного підприємства у селищі Великий Бурлук. Обійшлося без постраждалих.

Через удари по цивільному підприємству у місті Чугуїв постраждав працівник. 33-річний чоловік отримав забійну рану, від госпіталізації відмовився.

У селі Симинівка Чугуївського району ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Постраждало подружжя. 56-річного чоловіка та його 58-річну дружину госпіталізували.

У селі Гороховатка Ізюмського району горів приватний будинок.

10 жовтня 2025 року поліцейські здійснили 15 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 7 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією росіян.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 817 воєнних злочинів, скоєних на території області.

Триває евакуація з населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.

