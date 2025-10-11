    
11.10.2025  11:19   Дмитро Колонєй

Стало відомо, як зміняться правила перетину кордонів ЄС для українців

Нагадуємо про введення ЄС Систему в'їзду/виїзду (EES), та як саме буде відбуватися перевірка.


Як повідомляє РЕДПОСТ, з 12 жовтня 2025 року змінюються правила перетину кордонів ЄС для українців, бо ЄС запускає Систему в'їзду/виїзду (EES), яка фіксуватиме всі перетини кордону громадянами третіх країн, зокрема українцями.
 
Відтепер:
 
  • Замість штампів у паспорті – цифрова реєстрація поїздок до 90 днів протягом 180.
  • Збираються дані: фото особи, відбитки 4 пальців (від 12 років), паспортні дані, дати та місце перетину.
  • Пасажирам доведеться проходити біометрію - навіть виходити з транспорту.
  • Відмова надати біометрику може стати підставою для відмови у в'їзді.
  • У системі створять біометричні профілі на кожну людину, які мають оновлюватися кожні три роки.
