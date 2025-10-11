    
Главная Новини Харкова Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 11 жовтня
11.10.2025  12:00   Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 11 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Стало відомо, який радіаційний фон в Харкові та області на 11 жовтня 2025 року: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 11 жовтня 2025 року радіаційний фон  (мкР/год) становить:

  • Золочів - 13
  • Харків - 15
  • Богодухів - 12
  • Коломак - 12
  • Великий Бурлук - 13
  • Печеніги - 10
  • Слобожанське - 14
  • Куп’янськ - 
  • Берестин - 12
  • Лозова - 14
  • Ізюм - 11
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 10 жовтня 2025 року.
 
