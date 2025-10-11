Який радіаційний фон в Харкові та області на 11 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 11 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:
Комментариев: 0
День несе оновлення й несподівані ідеї. Зірки радять не поспішати з рішеннями — уважність допоможе побачити правильний шлях навіть у складній ситуації.
У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами, але опадів не прогнозується.
З 2021 року 11 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день дівчаток.
влажность:
давление:
ветер: