11.10.2025 10:03 Дмитро Колонєй

У всіх районах Харкова та області з'явилося світло

Про заживлення електрикою всіх споживачів інформує "Харківобленерго".



Всі споживачі м. Харкова та Харківської області заживлені після останньої масованої атаки на енергосистему України, - поінформували у Харківобленерго, передає РЕДПОСТ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, чому напередодні у Харкові були запроваджені аварійні відключення електрики та як зберегти електроприбори під час блекаутів.