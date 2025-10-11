У всіх районах Харкова та області з'явилося світло

Про заживлення електрикою всіх споживачів інформує "Харківобленерго".
Всі споживачі м. Харкова та Харківської області заживлені після останньої масованої атаки на енергосистему України, - поінформували у Харківобленерго, передає РЕДПОСТ.
