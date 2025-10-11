    
Главная Новини Харкова ЖКГ У всіх районах Харкова та області з'явилося світло
11.10.2025  10:03   Дмитро Колонєй

У всіх районах Харкова та області з'явилося світло

Про заживлення електрикою всіх споживачів інформує "Харківобленерго".


Всі споживачі м. Харкова та Харківської області заживлені після останньої масованої атаки на енергосистему України, - поінформували у Харківобленерго, передає РЕДПОСТ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, чому напередодні у Харкові були запроваджені аварійні відключення електрики та як зберегти електроприбори під час блекаутів.

 

 

 

 

Тэги:  світло, харків, агрессия россии
