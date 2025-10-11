11.10.2025 09:29

Харківські надзвичайники загасили спричинені ворогом пожежі у трьох районах області

Оперативна ситуація по Харківській області на 11 жовтня 2205 року від ДСНС.



протягом доби з 10 по 11 жовтня 2025 року харківські рятувальнии здійснили 17 оперативних виїздів:

6 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

4 – проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

5 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

Вогнеборці загасили викликані ударами росіян пожежі у

Ізюмському,

Чугуївському та

Куп’янському районах області.

У селі Гороховатка Борівської громади Ізюмського району ворог спричинив пожежу у житловому будинку. Вогонь охопив площу у 25 м кв. На щастя обійшлося без постраждалих.

Вночі ворог завдав масованих ударів безпілотниками по м. Чугуїв та с. Великий Бурлук Куп'янського району. Стались руйнування та пожежі на території приватних підприємств. Постраждала людина.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 76 одиниць вибухонебезпечних предметів.

