Через удари росіян постраждали троє мирних мешканців Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 11 жовтня 2025 року від ХОВА.
руйнувалася інфраструктура
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про масовану атаку БПЛА загарбників, яка призвела до пожеж у селищах Харківщини.
Комментариев: 0
День несе оновлення й несподівані ідеї. Зірки радять не поспішати з рішеннями — уважність допоможе побачити правильний шлях навіть у складній ситуації.
У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами, але опадів не прогнозується.
З 2021 року 11 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день дівчаток.
влажность:
давление:
ветер: