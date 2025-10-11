    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Через удари росіян постраждали троє мирних мешканців Харківщини
11.10.2025  08:53   Дмитро Колонєй

Через удари росіян постраждали троє мирних мешканців Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 11 жовтня 2025 року від ХОВА.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом минулої доби росіяни атакували 4 населені пункти Харківської області.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 22 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 1 fpv-дрон.
 
Внаслідок обстрілів
 
постраждали троє людей:
 
  • у селі Симинівка Вовчанської громади постраждали 58-річна жінка і 56-річний чоловік;
  • у Чугуїві постраждав 33-річний чоловік.

руйнувалася  інфраструктура 

  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Гороховатка);
  • у Куп'янському районі пошкоджено складське приміщення (сел. Великий Бурлук); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Чугуїв).  
Вибухом гранати в Лозовій поранені 48-річний і 40-річний чоловіки та 17-річний хлопець. 
 
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій
  • за добу прийняв 162 людини.
  • залишилися 52 людини.
  • від початку роботи в Пункті зареєстровано 6993 людини.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про масовану атаку БПЛА загарбників, яка призвела до пожеж у селищах Харківщини.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.10 Надзвичайні події Як виглядають селища Харківщини після ударів російських інтервентів (фото) 11.10 ЖКГ У всіх районах Харкова та області з'явилося світло 11.10 Надзвичайні події Масована атака БПЛА загарбників призвела до пожеж у селищах Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 