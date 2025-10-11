11.10.2025 08:53 Дмитро Колонєй

Через удари росіян постраждали троє мирних мешканців Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 11 жовтня 2025 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом минулої доби росіяни атакували 4 населені пункти Харківської області.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 22 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

1 fpv-дрон.

Внаслідок обстрілів

постраждали троє людей:

у селі Симинівка Вовчанської громади постраждали 58-річна жінка і 56-річний чоловік;

у Чугуїві постраждав 33-річний чоловік.

руйнувалася інфраструктура

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Гороховатка);

у Куп'янському районі пошкоджено складське приміщення (сел. Великий Бурлук);

у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Чугуїв).

Вибухом гранати в Лозовій поранені 48-річний і 40-річний чоловіки та 17-річний хлопець.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій

за добу прийняв 162 людини.

залишилися 52 людини.

від початку роботи в Пункті зареєстровано 6993 людини.

